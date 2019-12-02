Российские военные пострадали при взрыве бомбы в Сирии

В сирийском Алепо российские военнослужащие получили ранения в результате взрыва самодельной бомбы. Согласно предварительной информации, врыв прогремел в 1,5 км к западу от населённого пункта Коран, расположенного в районе Кобани.

Известно, что инцидент произошёл, когда наши военные направлялись на бронированном автомобиле военной полиции. Трое из них ранены, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на свои источники в Минобороны РФ, жизни пострадавших ничего не угрожает. Другие подробности случившегося пока не сообщаются.