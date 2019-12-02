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Россию обвинили в сокрытии ценного свидетеля по делу MH 17

Москва, 02.12.2019

Голландская прокуратура обвинила нашу страну в отказе арестовать Владимира Цемаха – «ценного свидетеля» по делу о крушении малазийский Boeing в небе над Донбассом.

Как говорится в пресс-релизе, который размещён на официальном сайте надзорного ведомства и выдержки из которого публикует Lenta.ru, ранее прокуратура направила Москве просьбу о предварительном аресте и экстрадиции Цемаха.

При этом подчёркивается, что «ценный свидетель» не является гражданином РФ, а наша страна обвиняется в том, что она якобы специально тянула с ответом, позволив Цемаху вернуться на территорию Донецкой народной республики (ДНР) после состоявшегося обмена в сентябре. Таким образом, как считают в Нидерландах, «Россия грубо нарушила Европейскую конвенцию о выдаче».

Наша справка

Малазийский Boeing, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 года в небе над Донбассом. В результате этой ужасной трагедия погибли 298 человек. Согласно данным международного следствия самолёт был сбит установкой «Бук», которая якобы принадлежала российской 53-й зенитно-ракетной бригаде. Среди подозреваемых — трое россиян и один украинец. Между тем, российская сторона неоднократно заявляла, что она не причастна к данной катастрофе.

Владимир Цемах – бывший начальник ПВО ДНР. Был задержан 4 июля 2019 году украинскими силовиками в его доме на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Спецслужбы «самостийной» считают Цемаха причастным к крушению Boeing, так как он служил в городе Снежное, недалеко о того места, где было сбито воздушное судно. Находился под следствием, однако 5 сентября суд отпустил его из-под ареста, а 7 сентября его передали в РФ в рамках обмена пленными. Через некоторое время после обмена вернулся обратно в ДНР.

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