Курс доллара: грозит ли рублю девальвационная волна

Российский рубль постепенно начинает слабеть, пишет "Вести.Экономика". Даже при отсутствии продаж на внешних рынках – в пятницу в Америке торгов не было, «россиянин потерял к доллару около 0,25%. Основной причиной негатива в этот раз стало сырье – цены на нефть упали на порядка 2%. Добавили негатива и ОФЗ, стоимость которых, как и спрос на эти бумаги, активно падает. В понедельник к 12.01 курс доллара прибавил 1 копейку - 64,33 руб., курс евро торгуется нейтрально - 70,87 руб.

Вместе с тем, участники рынка уверены, что к концу года рубль подешевеет, так как он традиционно слабеет в конце года, и в этот раз история может повториться.

Ситуация на внутреннем валютном рынке в декабре будет во многом предопределена событиями конца этой и следующей недели, уверен руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. На этой неделе состоится саммит ОПЕК+ (5-6 декабря) и будут опубликован отчет по американскому рынку труда (6 декабря), на следующей – состоятся заседания ФРС (11 декабря) и Банка России (13 декабря).

Технически, по словам аналитика, рубль выглядит уязвимым и в ближайшие дни в паре с долларом он может перейти в новый более высокий ценовой диапазон в 64,5-65,5 руб. после того, как на прошлой неделе в результате ослабления в целом валют с развивающейся экономикой курс достиг его нижней границы. С фундаментальной точки зрения – пиковые выплаты по внешнему долгу и ускорение исполнение расходной части бюджета, приходящиеся на декабрь, также не говорят в пользу рубля. В то же время временной отрезок и потенциал дальнейшего ослабления до конца года будет зависеть от упомянутых выше событий.

Так, объясняет Михаил Коган, данные по американскому рынку труда позволят понять перспективы американского доллара на международном валютном рынке в целом. В последние дни благодаря неожиданно сильным данным по ВВП, заказам на товары длительного пользования, и ряду других рынок пересмотрел свои ожидания в отношении возобновления ФРС цикла смягчения монетарной политики с лета на сентябрь в 2020-м году. Высокий показатель новых рабочих мест может эти ожидания лишь укрепить и тем самым способствовать силе доллара, в случае же если позитивные ожидания не оправдаются, это может привести к слабости американской валюты вплоть до заседания ФРС и возможно и дальше, если риторика ее представителей будет носить осторожный характер.

Итоги саммита ОПЕК+ позволят строить прогнозы в отношении дальнейшего развития ситуации на нефтяном рынке. Несмотря на то, что связь рубля с «черным золотом» заметно ослабла, любые расхождения с текущим консенсус-прогнозом продления нынешних ограничений в 1,2 млн барр/сутки до лета 2020 года могут привести к серьезному изменению расстановки сил на рынке энергоносителей и так или иначе повлиять на настроения на внутреннем валютном рынке.

Не менее важным будет и заседание Банка России, на которое нужно будет смотреть через призму глобальной склонности к риску, продолжает Михаил Коган. Тут, в свою очередь, будет определяющим характер и исход переговоров США и Китая в отношении заключения «первой фазы» торгового соглашения. Как ожидается, Банк России, снизит ключевую ставку на 25 б. п. При наличии сигналов перехода к «паузе» в дальнейших действиях при ухудшении внешнего фона это может заметным образом повлиять на устойчивость национальной валюты.

В то же время при сигналах готовности регулятора не останавливаться на достигнутом и продолжить снижение ключевой ставки в ближайшее время, если это к тому же совпадет с улучшением внешнего фона, рубль сможет вновь ощутить приток средств нерезидентов, которые могут возобновить «ралли» на долговом рынке. При таком сценарии, полагает Михаил Коган, рубль может вновь выглядеть лучше своих оппонентов, таких как бразильский реал, мексиканское песо, турецкая лира и попытать удачи в стремлении к возвращению к минимальным в этом году 62,5 руб., что произойдет вероятно уже после нового года.

Но вообще, уверен начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин, причин для масштабной девальвационной волны сейчас нет. На горизонте до конца декабря допускаю умеренное ослабление национальной валюты в пределах 65-65,5. Причин для более существенного роста доллара в данный момент не наблюдаю.

В следующем году в первые месяцы рубль традиционно может получить сезонную поддержку. Кроме того, в БКС сохраняют умеренно позитивный взгляд на перспективы рынка нефти, который может поддержать национальную валюту. При этом амплитуда колебаний по курсу USD/RUB останется относительно низкой. Политика Банка России и сохранение фьючерсов Brent в диапазоне 60-65 долларов будут мешать росту волатильности на валютном рынке, считает Василий Карпунин.