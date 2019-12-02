Сбербанк дал прогноз по ключевой ставке ЦБ

Николай Минко – стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок – дал прогноз по ключевой ставке ЦБ. По его мнению, российский регулятор на своём ближайшем заседании, запланированном на 13 декабря 2019 года примет решение о снижении ключевой ставки, передаёт РИА Новости.

«Мы ожидаем, что Центробанк в декабре снизит ставку на 50 б.п. – до 6% годовых», – предположил Минко.

При этом он пояснил, что снижение ставки произойдёт на фоне низкой инфляции и слабого потребительского спроса в стране.

Напомним, в 2019 году регулятор уже 4 раза снижал ставку. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, в декабре ЦБ рассмотрит целесообразность пятого снижения ключевой ставки.