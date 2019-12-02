Украина начнет телевещание на Донбассе

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил, что на февраль 2020 года Киев запланировал начало вещания телеканала ориентированного на жителей ДНР и ЛНР.

«Наша задача - сделать так, чтобы на временно оккупированных территориях люди знали правду о том, что происходит в Украине, чтобы мы начали вести с людьми, живущими на этой территории, диалог. Прежде всего, с научной средой. И наша задача - донести правдивую информацию», - заявил Бородянский. По словам министра телеканал будет вещать на русском и украинском языках