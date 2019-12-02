Трамп разозлился на Макрона из-за высказывания о «смерти мозга» НАТО

Американского президента Дональда Трампа разозлило высказывание его французского коллеги Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО», сообщает портал Axios, ссылаясь на слова высокопоставленного чиновника администрации США.

Источник передает, что Трамп «давно зол на Макрона». Другой чиновник США сообщил ресурсу, что наоборот слова Трампа повлияют на риторику лидера США в адрес альянса.

Напомним, президент Франции Макрон потребовал изменить Договор с ЕС альянса в целях, чтобы объединение стало более независимым от НАТО в вопросах обороны. Также французский лидер сообщил, что «мозг НАТО умер». Французские СМИ в этой связи предрекли НАТО «медленную смерть».

Против высказывания Макрона выступила канцлер Германии Ангела Меркель которая не согласна с поставленным НАТО «диагнозом». Главы Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа не разделили мнение Макрона на счет альянса, а итальянский министр обороны Лоренцо Гуэрини заявил, что его страна нуждается в НАТО.

Ранее, 29 ноября президенту Макрону резко ответил президент Турции Реджеп Эрдоган по поводу «смерти мозга» альянса.