Вход/Регистрация Подписка

Финансового резерва из-за инцидента на «Дружбе» может не хватить

Москва, 02.12.2019

Информагентство РАПСИ сообщило, что согласно данным МСФО, компания «Транснефть» создала финансовый резерв в размере 23 млрд рублей, предназначенный на возмещение грузоотправителям имущественных потерь, возникших в результате форс-мажора на нефтепроводе «Дружба» весной 2019 года. Наличие в экспортном трубопроводе нефти ненадлежащего качества вызвало тогда осложнения международного характера и стало предметом широкого внимания.

РАПСИ цитирует мнения отраслевых экспертов, согласно которым размер указанного резерва может оказаться недостаточным. Так, аналитик «БКС Брокер» Константин Карпов привел агентству следующий расчет: «Среднемесячные поставки по «Дружбе» варьируются в среднем в пределах 4,2 млн т в месяц. Это значит, что итоговый простой повлечет за собой сокращение поставок на 15 млн баррелей Urals, что составляет примерно 1 млрд долл. выручки российской нефтянки», — сделал он вывод, отмечая наличие еще и затрат самой компании «Транснефть» на очистку «Дружбы» и компенсацией партнерам по контрактам.

Ранее в конце октября по этой же теме газета Frankfurter Allgemeine Zeitung высказала следующее суждение: «стоит вопрос о компенсации расходов и упущенной прибыли, образовавшихся в результате двухмесячного перерыва в поставках. По имеющимся данным, они могут составить, если производить расчет на основе рыночных цен, 60 евро за баррель нефти. Это – трехзначные миллионные суммы. Однако «Транснефть» предложила всего 15 евро за баррель», — отметила немецкая газета.

О том, что совет директоров «Транснефти» в июле утвердил предельный размер выплат пострадавшим нефтяным компаниям в размере 15 долларов за баррель, напоминает и РАПСИ, добавляя, что согласно ее отчету, на выплаты могут рассчитывать только компании, которые смогут документально подтвердить наличие «негативных последствий и их размер». Агентство приводит в связи с этим мнение экономиста Никиты Кричевского, который полагает, что тем самым на нефтяные компании перекладывается часть ответственности за произошедшее, в то время как они «в данном случае являются пострадавшей стороной».

Информационное агентство цитирует также слова управляющего партнера адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федора Трусова, который констатировал, что доказательство убытков возможно только путем вынесения соответствующего судебного решения, в связи с чем он оценил ситуацию так: «По факту, убытки несли грузополучатели, которые либо недополучили нефть в законтрактованных объемах, либо получили нефть ненадлежащего качества. А значит, чтобы подтвердить эти убытки, компании пойдут за решением в европейские суды. В результате, мы получим шквал обвальных судебных процессов в Европе, которые нанесут имиджу России как надежного поставщика энергоресурсов еще больший урон, нежели ситуация с загрязненной нефтью», — прогнозировал Федор Трусов.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Подписанием газового контракта с Украиной занялись всерьез
      Глава «Газпрома» рассказал российскому президенту о сложностях, которые мешают подписанию нового контракта на транзит газа с Украиной
    2. Строили, строили и не совсем достроили
      27 ноября официально открылась трасса М-11, соединяющая Москву и Санкт-Петербург. Впрочем, еще один участок – обход Твери – будет построен и запущен не ранее 2021 года. А высокая стоимость проезда по участку, прилегающего к МКАД, заставляет задуматься о возможной новой проблеме
    3. Равенство возможностей женщин в любом возрасте
      Что значит женская красота? Это предмет восхищения и зависти, поклонения и ненависти, подражания и мести. Однако, ни один человек на планете не способен сформулировать критерии женской красоты.
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама