Финансового резерва из-за инцидента на «Дружбе» может не хватить

Информагентство РАПСИ сообщило, что согласно данным МСФО, компания «Транснефть» создала финансовый резерв в размере 23 млрд рублей, предназначенный на возмещение грузоотправителям имущественных потерь, возникших в результате форс-мажора на нефтепроводе «Дружба» весной 2019 года. Наличие в экспортном трубопроводе нефти ненадлежащего качества вызвало тогда осложнения международного характера и стало предметом широкого внимания.

РАПСИ цитирует мнения отраслевых экспертов, согласно которым размер указанного резерва может оказаться недостаточным. Так, аналитик «БКС Брокер» Константин Карпов привел агентству следующий расчет: «Среднемесячные поставки по «Дружбе» варьируются в среднем в пределах 4,2 млн т в месяц. Это значит, что итоговый простой повлечет за собой сокращение поставок на 15 млн баррелей Urals, что составляет примерно 1 млрд долл. выручки российской нефтянки», — сделал он вывод, отмечая наличие еще и затрат самой компании «Транснефть» на очистку «Дружбы» и компенсацией партнерам по контрактам.

Ранее в конце октября по этой же теме газета Frankfurter Allgemeine Zeitung высказала следующее суждение: «стоит вопрос о компенсации расходов и упущенной прибыли, образовавшихся в результате двухмесячного перерыва в поставках. По имеющимся данным, они могут составить, если производить расчет на основе рыночных цен, 60 евро за баррель нефти. Это – трехзначные миллионные суммы. Однако «Транснефть» предложила всего 15 евро за баррель», — отметила немецкая газета.

О том, что совет директоров «Транснефти» в июле утвердил предельный размер выплат пострадавшим нефтяным компаниям в размере 15 долларов за баррель, напоминает и РАПСИ, добавляя, что согласно ее отчету, на выплаты могут рассчитывать только компании, которые смогут документально подтвердить наличие «негативных последствий и их размер». Агентство приводит в связи с этим мнение экономиста Никиты Кричевского, который полагает, что тем самым на нефтяные компании перекладывается часть ответственности за произошедшее, в то время как они «в данном случае являются пострадавшей стороной».

Информационное агентство цитирует также слова управляющего партнера адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федора Трусова, который констатировал, что доказательство убытков возможно только путем вынесения соответствующего судебного решения, в связи с чем он оценил ситуацию так: «По факту, убытки несли грузополучатели, которые либо недополучили нефть в законтрактованных объемах, либо получили нефть ненадлежащего качества. А значит, чтобы подтвердить эти убытки, компании пойдут за решением в европейские суды. В результате, мы получим шквал обвальных судебных процессов в Европе, которые нанесут имиджу России как надежного поставщика энергоресурсов еще больший урон, нежели ситуация с загрязненной нефтью», — прогнозировал Федор Трусов.