ЦБ сообщил о росте числа закредитованных россиян

Глава ЦБ РФ – Эльвира Набиуллина – заявила, что в нашей стране существенно выросло количество закредитованных россиян. По её словам, общая доля заемщиков, имеющих ипотеку, потребительские и другие виды кредиты, выросла в РФ до более чем 40%.

По её мнению, в этой связи, что чтобы в будущем никаких рисков не возникло мы хотим с банками обсудить возможность введения показателя долговой нагрузки, (ПДН) возможно заемщика, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом глава российского регулятора уточнила, что в настоящее время ЦБ РФ готовит соответствующий консультативный доклад.

«Да, уже сейчас все кредитные организации, которые работают с ипотекой, перед принятием решения, считают ПДН для людей, но там повышенные коэффициенты не учитываются» – резюмировала Набиуллина.