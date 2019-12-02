В Германии обеспокоились возрастающим влиянием России и Китая на Балканах

По мнению министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Россия и Китай усиливают влияние на Балканах. Мнением политик поделилась в ходе выступления в приштинской штаб-квартире миссии НАТО KFOR, которая занимается вопросами безопасности в регионе, начиная с 1999 года после окончания войны в Косово.

«Мы знаем, что к этому региону с особым интересом присматривается Китай, но также и Россия», - цитирует Крамп-Карренбауэр Deutche Welle.

Министр отметила, что формы российского влияния в Балтии схожи с применяемыми Москвой в странах Балтии. Россия, по ее мнению, Росссия критично воспринимает, как связи стран Балтии с Западом, так и намерения Косово «двигаться в сторону Евросоюза и НАТО».

В этой связи миссия KFOR вносит неоценимый вклад в возможности обеспечения суверенитета Косово, а также в решение регионального конфликта, добавила политик. Она заявила, что данный формат «соответствует пониманию и ценностям, принятым в Германии, в отношении политического суверенитета государств».