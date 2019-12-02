В Киеве заявили о желании «принять пару областей» РФ

Украина готова ради восстановления «исторической справедливости принять пару областей России», заявил вице-премьер украниского правительства по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Он также сообщил, что комментарий председателя ГД РФ Вячеслава Володина о риске распада Украины является угрожающим для Киева, передает РИА «Новости».

«Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей России», - сообщил Кулеба в своем Twitter.

По его словам, это позволит «восстановить историческую справедливость, а также внедрить на территориях демократическое управление и европейские стандарты жизни». Пост он сопроводил картой поселений украинцев в период Первой мировой войны.

Ранее Володин заявил, что поведение украинской делегации на форуме ООН в Женеве свидетельствует о нетерпимости Киева к малым народам, что, в свою очередь, может повлечь выход ряда регионов из состава Украины. Делегация из Украины, напомним, сорвала выступление депутата Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар на конференции в ООН.

Позже глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что выступление Володина является показателем «истинных устремлений» России.