Зеленский предупредил о риске начала войны в Европе из-за Донбасса

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никогда не станет начинать войну в Донбассе, так как она может перерасти в «тотальная войну» по всей в Европе. В интервью изданиям Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza президент «самостийной» подчеркнул, что к войне его подталкивают «горячие головы», проводящие сейчас митинги. А их провоцируют на это «предыдущие правители».

«Они говорят, давай мол пойдём посражаемся и отвоюем всё это. Но какой ценой? Какова цена? Я не буду этого делать», – сказал Зеленский.

При этом он отметил, что если его ответ не удовлетворяет общество, то придет новый лидер, который удовлетворит эти требования. Пока же он президент, то на такой шаг Украина никогда не пойдёт.

«Я не могу отправить в Донбасс наших военных. Как? Сколько из них умрёт? Сотни тысяч, а затем начнётся тотальная война, тотальная война в Украине, а затем и по всей Европе. Этого допустить нельзя», – резюмировал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что не доверяет в мировой политике ни единому человеку, в том числе президенту РФ Владимиру Путину. Глава Украины пояснил, что «в отличие от математики, политика – неточная наука» и «здесь каждый защищает свои интересы».