Зеленский заявил о недоверии президенту Путину

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил в интервью французскому изданию Monde, что не доверяет в мировой политике ни единому человеку, в том числе президенту России Владимиру Путину. Глава Украины сообщил, что «в отличие от математики, политика – неточная наука» и «здесь каждый защищает свои интересы».

«В политике речь не идет о решении уравнения с одним или несколькими неизвестными. В политике есть только неизвестные», –поделился президент.

Он рассказал, отвечая на вопрос о президенте Путине, что провел с ним три результативных телефонных разговора. После этих переговоров прошло одновременное освобождение задержанных лиц с обеих сторон, также на Украину вернулись корабли, задержанные российской погранслужбой год назад.

Среди ближайших переговорных планов с российским лидером Зеленский назвал решение транзитного вопроса через украинскую газотранспортную систему. Президент Украины надеется решить этот вопрос во время саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Он заявил также французскому изданию, что надеется «подписать с Россией соглашение о транзите газа на 10 лет».

Также Зеленский продолжает рассчитывать на помощь США в решении проблемы, связанной со строительством газопровода «Северный поток – 2».