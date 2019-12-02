Зеленский предложил формат «переговоров по Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью польскому изданию «Газета выборча» заявил, что с "переговорами по Крыму" Киеву могли бы помочь США.

«Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США», - заявил Зеленский.

Вместе с тем, президент Украины выразил сомнения что вопрос Крыма будет обсуждаться на «нормандской встрече» 9 декабря в Париже.

«Я спрошу на саммите, можем ли мы разговаривать о Крыме в этом кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат», - сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявлял о намерении поднять вопрос о Крыме на встрече лидеров «нормандской четверки».