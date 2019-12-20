Чем привлекательны настоящие итальянские кухни?

Особое место в этом ряду отводится кухням, так как они ежедневно используются в практических целях на протяжении долгого времени, а потому должны соответствовать самым строгим требованиям. Итальянские кухни https://www.lacasa-m.ru/ формируют в доме уникальную средиземноморскую атмосферу постоянного праздника, удобства и уюта. Они никогда не разочаровывают даже самых привередливых покупателей.

Основные преимущества итальянских кухонь

Главный секрет сохраняющейся популярности продукции итальянских мастеров https://www.lacasa-m.ru/kitchen/ заключается в комбинации старинных, переходящих из века в век, традиций с современными смелыми идеями и оригинальными изысками дизайнеров. Такой подход позволяет превращать каждую кухню в подлинное произведение искусства. Использование цветных лаков, натуральной кожи, дорогостоящих пород древесины, инкрустаций в сочетании с изысканностью конструкции и высокой функциональностью превращает их в украшение любой квартиры. В число основных преимуществ кухонных гарнитуров, изготовленных в Италии, входят следующие особенности:

многообразие вариантов, благодаря чему при помощи грамотной установки модулей можно отлично обустроить любое помещение;

экологичность, обеспечиваемая за счет использования для изготовления мебели исключительно натуральных материалов;

практичность;

отменное качество, высокая надежность и продолжительный срок службы;

безукоризненный стиль;

легкость установки;

эргономичность, комфортность использования, удобная конструкция;

различные виды дизайна;

престижность;

оптимальное соотношение стоимости и качества.

Итальянские производители кухонь предлагают покупателям множество разнообразных моделей, выдержанных в самых разных стилях и способных эффективно выполнять самые необходимые функции. Поэтому нет ничего удивительного в том, что эти изделия пользуются высоким спросом во всех странах мира.

Оптимальный выбор стиля

Кухня является одним из наиболее полезных помещений в любом доме. Безусловно, она должна быть оформлена как можно более привлекательно и, по возможности, оригинально. Однако самое важное, чтобы на кухне можно было удобно приготовить еду и расслабиться в комфортной обстановке. Итальянские мастера предлагают вниманию покупателей изделия, оформленные в самых разнообразных стилях. Благодаря этому подходящий для себя по конструкции и дизайну вариант могут найти как любители классической мебели, так и поклонники необычных новшеств.

Среди российских потребителей наибольшей популярностью пользуются следующие стили кухонь:

Хай-тек. Для этого варианта оформления характерно использование значительного количества пластмассы и стекла, за счет чего пространство в помещении представляется светлым и невесомым. Благодаря броским цветам, прямолинейности, рациональности такие кухни выглядят сверхсовременными и оригинальными, обеспечивая при этом максимальное удобство.

Кантри. Отличительные особенности этого стиля заключаются в необычности, естественности, практичности, применении древесины с декоративной резьбой, использовании пастельных тонов.

Классический стиль. Он всегда выглядит актуально, характеризуется аккуратностью и привлекательностью. Предпочтение отдается испытанным временем материалам высокого качества, светлым тонам. В каждом изделии проступают строгость и изящество.

Модерн. Выдержанные в этом стиле кухонные гарнитуры отличаются сложностью и оригинальностью, использованием современных материалов и новейших технологий. Сверхсовременный вид такой мебели достигается благодаря минимальному количеству декоративных украшений, респектабельности и выверенности пропорций.

В последнее время все большее распространение получают цветные кухни, в оформлении которых используется только одна расцветка: коричневые, зеленые, красные. Такие дизайнерские решения, выделяющиеся своей смелостью, особенно популярны среди активной молодежи.