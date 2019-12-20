Вопрос с транзитом газа через Украину почти решен

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил вице-президент ЕК Марош Шефчович. Как передает РИА Новости со ссылкой на слова политика, само соглашение будет обсуждаться в пятницу, после чего оно должно будет получить одобрение в Москве и Киеве. Детали договоренностей пока не раскрываются.

В свою очередь, глава Минэнерго России Александр Новак подтвердил, что страны-участники переговоров подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности. Министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель подтвердил, что Москва и Киев качественно отработали решение по газу. По его словам, оно приближает страны к подписанию итогового договора.

Действующее соглашение на поставку и транзит российского газа истекает в конце года. Согласно европейским нормам компания — оператор транзита должна быть отделена от добывающих топливо предприятий. Такая компания на Украине уже создана – она называется "Магистральные газопроводы Украины". Новый контракт "Газпром" заключит уже с независимым оператором.

Регулирование газового вопроса близится к завершению, так как стороны осознают, что затягивать решение этого вопроса уже нельзя категорически. Поэтому, уверен директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов, 21 декабря на встрече в Минске скорее всего, проблема транзита будет решена. Это подтверждает тот факт, что принципиальное соглашение в виде детального протокола составлено и сейчас оно будет проходить подробное обсуждение внутри каждой из сторон.

Можно предположить, что как Россия, так и Украина могли пойти на взаимные уступки, полагает эксперт. Так, Россия могла частично уступить по решению Стокгольмского арбитража, который обязал выплатить Украине компенсации в размере 3 млрд долл, Украина же в свою очередь могла также отступиться от своей принципиальной позиции в вопросе заключения краткосрочного контракта.

«Подчеркну, что это все лишь предположения, как решили стороны на самом деле мы не знаем, однако за счет того, что переговоры были сложными и стороны долго не могли прийти к общему знаменателю, взаимные уступки, это наиболее оптимальный вариант решения проблемы», – говорит Александр Пахомов.

Соответственно, заключает он, до 21 декабря, то есть за очень короткий срок Россия и Украина должны окончательно решить, в чем они могут друг другу уступить, при этом объективно ни одной из сторон эти уступки не дадут реальных экономических выгод, с другой стороны для Газпрома гораздо важнее гарантировать надежность и бесперебойность поставок в Евросоюз, поэтому в определенной степени уступки более чем оправданы. Помимо решения этих вопросов, протокол содержит такие моменты как конкретные объемы прокачки газа, сроки транзита и так далее.

Газпром уходит от рисков, но делает это не так быстро, как мог бы с учетом строительства «потоков» и системы ПХГ в Европе, констатирует Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс». Новый контракт – судя по данным СМИ – будет приблизительно пятилетним. Объемы поставок газа будут постепенно снижаться, по приблизительным оценкам, с 50 млрд куб. м в 2020 г. до 30 млрд м3 в 2022 г. и, не исключено, до еще меньших объемов, считает аналитик.

По его словам, стоимость транзитной транспортировки снизится, исходя из указанных комментариев, на уровне 2,5 доллара за куб. м на 100 километров. Это на 4% ниже, чем сейчас, в 2019 году тариф составил 2,61 доллара. Но и газ для РУ подешевеет, цена будет определяться по формуле «европейский рынок минус 25%». Соглашение заключается без отзыва существующих исков «Газпрома», «Нафтогаза», РУ, РФ друг к другу.

Транзит газа через РУ в 2018 году составлял 83 млрд куб. м. В Национальном банке Украины спрогнозировали, что при транзите в 50 млрд куб. м, в 2020 году Украина сможет получить 1,5 млрд долларов доходов от транзита российского газа в Европу. То есть даже при максимальном предполагаемом объеме транзита на ближайшие годы эта сумма будет вдвое меньше, чем Украина получает сейчас, объясняет эксперт.

Дефицит бюджета Украины, запланированный на 2019 год, это 89,9 млрд гривен, или 3,8 млрд долларов, то есть новый договор по транзиту предполагает увеличение дефицита на 40% и сокращение расходов бюджета на 4%. Однако, считает Александр Осин, вполне возможно, что определенная активизация в мировой экономике в среднесрочном периоде несколько сгладит влияние данного бюджетного шока для Украины.