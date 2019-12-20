ГИБДД может получить право на массовые проверки всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проводить эксперсс-тесты всех водителей на алкоголь и наркотики. Пройти проверку могут предложить даже водителям, во внешнем виде которых нет признаков алкогольного или наркотического опьянения, сообщает газета «Известия».

Соответствующий проект изменений правил освидетельствования подготовило МВД. Согласно этому документу в российских законах может появиться новый признак опьянения, называемый «показания приборов, которые указывают на обнаружение наличия алкоголя или наркотических средств и психотропных веществ», говорится в пояснительной записке.

В ходе тестирования сотрудники ГИБДД могут воспользоваться бесконтактным детектором алкоголя, анализирующем выдыхаемый человеком воздух, также в распоряжение ГИБДД может поступить бумажный тест для экспресс-анализа слюны на наркотики, рассказали изданию в пресс-службе МВД.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД в ходе определения алкогольного опьянения ориентируются на пять признаков: присутствие запаха спиртного, несвязанная речь, неустойчивая поза, изменение покрова кожи, а также несоответствующее обстановке поведение.

В ведомстве обратили внимание, что экспресс-тестирование станет предварительной проверкой при неочевидном алкогольном или наркотическом опьянении.