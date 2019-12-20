Источник рассказал подробности соглашения России и Украины по газу

Стали известны подробности соглашения между Москвой и Киевом по газу. Как рассказал агентству РИА Новости источник в делегации РФ, российская компания «Газпром» может выплатить «Нафтогазу Украины» около 3 млрд долл. по решению стокгольмского арбитража.

При этом, по словам собеседника агентства, это может стать частью пакетного соглашения с между РФ и Украиной.

«Продолжение диалога между Киевом и Москвой по всему комплексу вопросов намечено сегодня в Минске», – резюмировал источник.

Ранее сообщалось, что РФ, Украина и ЕК достигли соглашения по газу. Об этом рассказал журналистам вице-президент ЕК Марош Шефчович. При этом, по его словам, само соглашение будет обсуждаться в пятницу, после чего оно должно будет получить одобрение в Москве и Киеве. Детали договоренностей пока не раскрываются.

В свою очередь, глава Минэнерго РФ Александр Новак подтвердил, что страны-участники переговоров подготовили проект детального протокола по «голубому топливу» и надеются в ближайшее время прийти к финальным договоренностям.