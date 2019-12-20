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Курс доллара: рубль переоценили

Москва, 20.12.2019
  • Курс доллара: рубль переоценили

Алексей Павлишак/ТАСС

В четверг, 19 декабря российский рубль умеренно вырос к основным резервным мировым валютам на фоне позитивной динамики нефтяных котировок и на росте цен большинства валют emerging markets (EM). Так, на вечерних торгах Московской биржи курс доллара составил 62,40 руб., что на 26,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Единая валюта ЕС торговалась по 69,35 руб., подешевев на 28,25 коп.

Как считают эксперты, накануне курс рубля укреплялся к доллару и евро на фоне незначительно повышения мировых цен на «чёрное золото», а также благодаря позитивной динамике валют EM. Кроме того, нацвалюту поддержал спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки к налоговым выплатам декабря.

Селим Агарзаев из Металлинвестбанка напомнил, что в ходе вчерашних торгов курс рубля продолжил укрепление, приближаясь к своим максимумам, которые держатся ещё с лета 2018 года. По его мнению, уверенность национальной валюте, прежде всего, придают оказавшиеся «шумом из ничего» новости об антироссийских санкциях США. Также в пользу рубля и общий позитивный настрой валют. Несмотря на это эксперт предположил, что в ближайшей перспективе курс рубля может немного ослабнуть, но произойдёт это точно не сегодня, а скорее всего накануне Нового года.

В свою очередь Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» полагает, что ближе к праздничным выходным трейдеры конвертируют валюту, что поддержит рубль. Кроме того, спрос на рублёвую ликвидность предъявляет и население.

«В частности, с начала этого месяца отток ликвидности из банковской системы по каналу наличных денег уже достиг 261 млрд руб., и судя по всему это не предел», – подчеркнул он.

Георгий Ващенко из ИК «Фридом Финанс» прогнозирует дальнейшее укрепление курса рубля, но при условии продолжения роста цен на нефть.

«Если «чёрное золото» и дальше будет дорожать, то пара доллар/рубль уже сегодня или в понедельник может подойти к отметке в 62,00, что вызовет дополнительные продажи валюты спекулянтами, и дальнейшее движение вниз. Уверен, что трейдеры уже готовы к укреплению нацвалюты в диапазон 62,00-61,00 руб.», – заявил Ващенко, напомнив, что последний раз курс доллара падал ниже 62 руб. в начале июня 2018 года (61,8 рубля).

Между тем Дмитрий Гурковский из RoboForex напомнил, что за эту неделю доллар просел к рублю уже более чем на 1,7%.

«До конца этого года, как я предполагаю, американская валюта способна сохранить позиции в коридоре 62,30−63,00 руб.», - резюмировал он, добавив, что по его мнению на этом укрепление рубля, который и так сильно переоценен, закончится.

Согласен с ним и Михаил Поддубский из Промсвязьбанка, который напомнил, что эта неделя на рынках является последней полноценной торговой неделей в текущем году.

«Предполагаю, что уже после празднования католического Рождества торговая активность заметно снизится, соответственно спекулянты потеряют интерес к риску. Поэтому ожидаю, что до конца года доллар в паре с рублём отыграет назад к отметке в 63,00 руб.», - убеждён эксперт.

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