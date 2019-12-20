Меркель «объявила Трампу войну», пишут СМИ в Германии

Слова Меркель, обращенные к США, о том, что она не потерпит, чтобы в Белом доме продолжали подрывать строительство газопровода, который она поддерживает, можно считать «объявлением войны» Трампу, пишет немецкое издание Bild.

Автор материала уверена, что подобная реакция канцлера на новые санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток – 2» может трактоваться за океаном именно, как непримиримая позиция в отношении противников трубопровода.

Меркель отреагировала «ясными словами» на решение США, говорится в статье. Само строительство остановить уже не возможно, проект будет завершен в ближайшее время, пишет журналист.

Напомним, о том, что Берлин выступает решительно против экстерриториальных мер США, канцлер заявила в ходе своего выступления в бундестаге. Меркель также сообщила, что намерена «решительно обсуждать» с США санкции, которые вводятся против участников строительства газопровода «Северный поток – 2».

Ранее стало известно, что в американский оборонный бюджет на 2020 год заложены санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Документ опубликовал конгресс США.