Москва и Киев договорились по газу

Россия и Украина при участии Европейской комиссии достигли принципиального соглашения по газу, рассказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который назвал подобное решение «очень хорошей новостью».

Как уточнил глава российского Минэнерго Александр Новак, готовится новый проект соглашения по газу, который будет детально проработан в ближайшее время. Соглашение достигнуто по всем элементам, добавил российский чиновник.

Шефчович также поблагодарил министра экономики и энергетики Германии за помощь в принятии и выработке «принципиального соглашения, которое было достигнуто сегодня».

Вице-президент ЕК добавил, что не намерен раскрывать детали нового соглашения пока оно не будет детально рассмотрено в столицах вовлеченных стран, после чего можно «перейти к формальному подписанию».