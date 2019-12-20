«Мы выступаем мостом между бизнесом и государством»

Цифровая экономика — один из национальных проектов, утвержденных президентом страны. На цифровизацию до 2024 года планируется выделить более 1,6 трлн рублей, в том числе около 1,1 трлн бюджетных средств.

Российская IT-отрасль в последние годы очень активно развивается и является одним из ведущих экспортных направлений. В прошлом году страна экспортировала программного обеспечения на сумму более 10 млрд долларов (данные «Руссофт»). Что уже сегодня превышает объем экспорта пшеницы.

ICL Services, работая на IT-рынке с 2006 года, является одним из лидеров отрасли в России. Компания оказывает целый спектр услуг — от поддержки IT-инфраструктуры до разработки программного обеспечения и консалтинга.

предоставлено пресс-службой ICL Services

О динамично растущем рынке IT России, его перспективах и основных проблемах «Эксперт» поговорил с директором ICL Services Сергеем Соловьевым.

— Сектор IT включает в себя множество направлений. На чем специализируется ваша компания?

— Еще тринадцать лет назад мы выбрали для себя такое направление, как сервисные IT-услуги или IT-аутсорсинг. Что это такое? Объясню на примере. Допустим, у вас большая компания, в которой создана комплексная инфраструктура, сотни или даже тысячи рабочих мест в разных городах и странах. Перед вами стоит непростая задача — обеспечить бесперебойную работу этой огромной системы, ежедневное исполнение основных функций. Мы можем с этим помочь: обеспечить бесперебойность работы бизнес-процессов и всей IT-системы компании в целом.

Это очень важно. Мы знаем случаи, когда из-за сбоя в одном небольшом приложении по отгрузке продукции, на заводе вставал весь конвейер, а это миллионные убытки.

Кроме того, любая компания наверняка хочет иметь не просто бесперебойную IT-инфраструктуру, а такую систему, которая с каждым днем будет работать все более и более эффективно, постоянно совершенствоваться в соответствии с последними технологиями. Такие задачи мы тоже решаем.

предоставлено пресс-службой ICL Services

— В чем ваше конкурентное преимущество?

— Я думаю, в нашем нестандартном пути развития. Мы росли не из российского сервиса, который постепенно выходил на Запад, а сразу ориентировались на Запад и строили все свои процессы для работы с крупными международными заказчиками.

На начальном этапе нам очень помог партнер — компания Fujitsu (крупная японская корпорация, производитель электроники и IT-компания. С 2002 по 2013 группа компаний ICL входила в группу компаний Fujitsu, сейчас они являются партнерами — прим. «Эксперт»). А также эксперты из Великобритании — там сервисное направление исторически очень хорошо развито, оно очень зрелое, качественное.

Сначала мы вышли на зарубежный рынок, а потом и на российский. На последний пришли уже с высококвалифицированным персоналом, имеющим большой опыт работы с крупными мировыми заказчиками.

— Чем это важно?

— Работая с нами российский заказчик может получить лучшие практики и знания, накопленные ICL Services при работе с различными проектами по всему миру.

Наши клиенты располагаются в тридцати странах мира, но заметный прирост дает и Россия. Увеличивается сеть инженеров в городах страны, здесь у нас высокие темпы роста выручки.

И если с международными клиентами мы работаем в основном удаленно, у нас несколько центров предоставления услуг, то в России мы больше оказываем услуг on-site и выездной технической поддержки.

предоставлено пресс-службой ICL Services

К тому же, компания активно развивается, в этом году мы открыли новый офис во Владивостоке - ICL Services Vostok, который ориентирован на работу с IT-рынками Японии, Кореи, Сингапура и Юго-Восточной Азии. В ICL Services Vostok консолидируются компетенции в области услуг удаленного управления IT-инфраструктурой, а также сервисного обслуживания и технической поддержки пользователей. Работа в дальневосточной временной зоне будет использоваться для расширения сервисных возможностей группы компаний ICL по модели follow the sun, когда сервис для заказчиков по всему миру оказывается в режиме нон-стоп — 24 часа в сутки.

Интеллект и автомат

— На сколько вырастет выручка в 2019 году?

— План роста выручки — семнадцать процентов, и мы его выполним. Это более трех с половиной миллиардов рублей годового оборота. Наша цель на будущее — превысить четыре миллиарда рублей. Большую часть — около двух с половиной миллиардов — нам пока приносят зарубежные рынки.

— У вас отличные темпы роста на большом обороте. Какие точки роста будут в следующем году?

— В эпоху глубоких рыночных трансформаций и цифровизации компания должна уметь быстро и гибко адаптироваться к изменениям. Одно из направлений роста — развитие сервисной и системной интеграции. Это не новое направление, но приоритетное для нас. Мы стремимся оказывать не только комплексные аутсорсинговые IT-услуги на уже готовой инфраструктуре, но и создавать ее с нуля: поставлять оборудование, настраивать, вводить в эксплуатацию. Изменения необходимы в связи с трендами на укрепление национального суверенитета в области IT, реализации национального проекта «Цифровая экономика», а также укрепления долгосрочного сотрудничества Российской Федерации со странами блока АСЕАН.

— Какие услуги сейчас востребованы больше всего на российском рынке?

— На российском рынке остаются востребованными услуги центров обработки данных и программное обеспечение корпоративного назначения. Очень большой рынок — сервисная поддержка. Это как раз то, чем мы занимаемся. Он оценивается примерно в сто миллиардов рублей.

предоставлено пресс-службой ICL Services

В нашей нише особенно востребован рынок услуг Сервис Деска. Это важное направление: если вы хотите правильно выстроить IT-ландшафт компании, то все начинается с эффективной IT-поддержки. Сегодня эффективный Сервис Деск — это не принять сообщение о проблеме и дальше быстро придумать, как ее решить, а иметь уже готовые ответы на 70–80% инцидентов.

Этот сервис можно совершенствовать до бесконечности. Во-первых, тут есть место для автоматизации каналов приема сообщений, что мы уже активно применяем в нашем сервисе. Во-вторых, возможности самообслуживания, когда пользователь гарантированно, качественно и безопасно с помощью подсказок Сервис Деска может сам обслуживать свою технику и решать какие-то проблемы.

— А какие IT-направления сейчас на пике развития в мире?

— Мировой мейнстрим — расширение возможностей искусственного интеллекта, создание открытых архитектур, облачные технологии. Все, что облегчает и ускоряет работу с цифровыми технологиями и различными устройствами.

— Одной из проблем развития IT-рынка в России называют нехватку высококвалифицированных специалистов. Ощущает ли кадровый голод ваша компания?

— Проблема нехватки специалистов действительно существует, и не только в России. Это одна из ключевых проблем, которая в какой-то степени ограничивает развитие информационных технологий в мире.

Требуется все больше профессионалов, а их подготовка не поспевает.

Наши заказчики — и западные, и российские при заключении крупного контракта выставляют требование: «Мы готовы передать вам этот проект, но вы должны обеспечить его исполнение и предоставить квалифицированный ресурс на 50–100 человек, сформировать проектную команду».

— Как вы решаете эту проблему?

—Тут три основных направления. Во-первых, мы постоянно мониторим рынок, ищем хороших, интересных специалистов. Во-вторых, сами участвуем в подготовке кадров. Проводим так называемую школу молодого бойца для тех, кто хотел бы войти в IT и в этой сфере развиваться. Это ускоренные курсы по Сервис Деску, бизнес-процессам, UNIX, информационной безопасности и другим специальностям. Лучшие ученики переходят в компанию на этап стажировки и участвуют в выполнении реальных задач на проектах. Если мы понимаем, что у стажера есть потенциал, он переходит на штатную должность.

Третье направление — это поиск, отбор и формирование стратегических отношений с компаниями-партнерами. Желательно, чтобы они использовали согласованные с нами методологии управления, повышения эффективности. Мы стараемся поддерживать с такими партнерами долговременные отношения и часто приглашаем их для выполнения проектов.

— Как российский бизнес воспринимает последние инициативы по цифровизации?

— Как мне кажется, нацпроект по цифровизации должен раскачать бизнес, а широкое внедрение цифровых технологий поможет выйти на новое качество производства и жизни. Цифровые технологии меняют общество. Приведу пример. Первая промышленная революция произошла после изобретения парового двигателя. Но это случилось не в ту же самую секунду, а лишь когда двигатель стал достаточно компактным и удобным для широкого применения. Он позволил размещать источник энергии в любой точке, а не только у реки или на продуваемой территории, как это было вначале.

предоставлено пресс-службой ICL Services

По этой же логике, на мой взгляд, произойдет и четвертая промышленная революция: когда цифровые технологии станут абсолютно естественной частью работы всех компаний. Пока российский бизнес от этого далек. Государство пытается эту ситуацию переломить.

— Что нужно для этого сделать?

— Где-то облегчить нормативную или регулятивную функцию, а где-то добавить финансирование, чтобы количество положительных примеров росло и доказывало свою эффективность. Процесс не быстрый и эволюционный. Хорошо, что государство обращает на это внимание. Из моды и хайпа информационные технологии перейдут в ежедневную потребность. Когда любой бизнес-процесс будет настолько облегчен и естественно переплетен с цифровыми технологиями, что просто по-другому не сможет работать. Тогда мы получим другое качество жизни.

Все идет в этом направлении, а мы, как IT-компания, стараемся выступать мостом между бизнесом и государством и предлагаем идеи, которые могут быть реализованы с господдержкой.