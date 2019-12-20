Путин: пересматривать нацпроекты не нужно

Как заявил в рамках ежегодной конференции Владимир Путин, реализация национальных проектов в РФ проходит в рамках ожиданий и находится под контролем. Поэтому он не видит необходимости их пересматривать. Впрочем, сообщил глава государства, в отдельных случаях есть необходимость усилить персональную ответственность исполнителей этих нацпроектов.

"Персональная ответственность введена, но ее, безусловно, можно еще и усилить, детализировать", — отметил Владимир Путин. "Мы раньше не работали с помощью таких инструментов. Были госпрограммы, но это нечто другое. Сегодня нацпроекты как раз связаны с (национальными) целями. Под достижение этих целей выделены конкретные ресурсы и введена персональная ответственность, она уже используется", — подчеркнул президент.

"Конечно, с первых шагов нужно было создать механизм и принять нормативную базу. Конечно, у меня чувство тревоги там возникло по поводу того, как это будет дальше двигаться", — признался Путин. Он привел статистику, согласно которой из 38 целей по нацпроектам, запланированных на 2019 год, реализованы 26, нереализованы — 12. В качестве примера Путин привел расселение аварийного жилья.

"Мы не просто выполнили эту задачу на текущий год, а превысили в три раза», – отметил он. «Поэтому в целом ситуация нормальная, под контролем. Надо, безусловно, смотреть, что происходит в реальной жизни, анализировать, и, конечно, так или иначе, во что-то придется вносить какие-то коррективы. Пересматривать в целом не нужно", — заключил президент.

Между тем, о проблемах с нацпроектами не так давно заявили в счетной палате. Так, заявила заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова, большинство системных проблем нацпроектов, выявленных еще в конце 2018 года, не решены, а основная проблема при их реализации заключается в неэффективной системе управления.

В числе главных проблем Галина Изотова назвала громоздкую систему управления нацпроектами, с дублированием функций, взаимодействие между федеральными и региональными органами исполнительной власти по вопросам реализации нацпроектов находится на низком уровне. Целевые показатели устанавливались без учета реальных возможностей субъектов РФ, при отсутствии прозрачной и приемлемой методики детализации значений целевых показателей для регионов. Это может привести либо к неисполнению показателей, либо к искажению. Также в паспортах национальных проектов и отчетах о ходе их реализации отсутствует полная и достоверная информация о рисках.

Сфера нацпроектов является проблемной для государства: так, на сегодняшний момент прокуратура уже выявила более 2,5 тысяч различных нарушений, констатирует Валерий Саркисов, АК "Судебный адвокат». До 2018 года фактическую ответственность за срывы нацпроектов несли обычные граждане, поскольку государство могло лишить регион части финансирования. С 2019 года дисциплинарную ответственность на федеральном уровне несут вице-премьеры и министры, на региональном – губернаторы.

Например, губернаторы, согласно ст.29.1 184-ФЗ, могут получить предупреждение от президента РФ: в некоторых случаях глава государства может отстранить их должности. Дмитрий Медведев заявил, в отношении должностных лиц, допускающих срыв нацпроектов, будет введена уголовная ответственность, но пока конкретных проектов поправок в УК РФ нет.

Данные меры теоретически призваны стимулировать руководителей более ответственно относиться к реализации нацпроектов. Однако следует помнить, обращает внимание Валерий Саркисов, что неудачи могут быть связаны с завышением показателей нацпроектов, а не с неудовлетворительной работой чиновников. Сейчас же надзорной работой в этой сфере занимается Генпрокуратура РФ, а Счетная палата контролирует движение денежных средств.

Проблемы, с которыми страна сталкивается при реализации нацпроектов, знакомы и понятны любому менеджеру нацпроектов или даже просто человеку, затеявшему строительство жилого дома, отмечает генеральный директор компании «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер. Взаимодействие огромного числа ресурсов, людей, интересов этих людей, законодательства, методик оценки эффективности, наконец идеологического наполнения каждого проекта — все это затрудняет анализ прогресса на пути к достижению наццелей.

Как считает эксперт, мотивации и лоббистские интересы различных ведомств играют не последнюю роль в создании ощущения хаоса в процессе, ведь каждое ведомство пытается не только реализовать проект, но еще и забрать себе кусок полномочий, желательно как можно более крупный, а еще — чтобы у конкурирующего ведомства полномочий стало меньше. Счетная палата выступает в роли арбитра, и хорошо, что такой арбитр есть. Говоря о реализации нацпроектов, нельзя не упомянуть также и о природной ассиметрии распределения информации на всем протяжении их реализации: в начале любого проекта объем ресурсов максимальный, а объем информации и понимания — минимальный, и ситуация меняется ровно на противоположную ближе к концу проекта.

Поэтому, с точки зрения Евгения Вальтера, тот факт, что средства осваиваются медленнее, чем заложено в плане, может потом сыграть решающую положительную роль: через несколько лет в бюджете все же останутся деньги, чтобы внести коррективы в нацпроекты на их финальной стадии.

Разговор же об усилении персональной ответственности, уверен аналитик, — это такая умелая словесная интервенция, направленная на повышение дисциплины, это проявление силы вертикали власти. В сочетании с хорошей информационной поддержкой это может дать результат. Главным критерием успешности нацпроектов следовало бы считать повышение уровня жизни граждан и продолжительности жизни вкупе с ростом численности населения — эти показатели легко измеряемы.