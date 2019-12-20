Названа худшая фраза года. Причем тут «Северный поток – 2»?

Эксперты австралийский фонда «За чистоту английского языка» признали изобретенную американским Минэнергом фразу «газ свободы» худшей в 2019 году. Так ведомство называет сжиженный природный газ (СПГ), сообщает Bloomberg.

Дело в том, что растущая мощь США как экспортера энергоресурсов используется в качестве инструмента внешней политики администрацией Дональда Трампа. В частности, Белый дом пытается заблокировать газопровод «Северный поток – 2», который должен снабдить ФРГ российским «голубым топливом» и продвигает в качестве альтернативного источника поставок топлива в Европу как раз СПГ, который именуется «газом свободы», отмечает агентство.

Любопытно, что эта фраза впервые появилась в документе американского Минэнерго ещё в мае этого года. Тогда же и в том же документе появился ещё один претендент на худшую фразу года – «молекула свободы США». Кроме этого, на то не самое престижное звание также претендовали такие фразы, как «добровольное разъединение сотрудников» и «секс без согласия», но соперничать с «газом свободы» они всё-таки не смогли.