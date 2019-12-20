Переговоры о транзите газа через территорию Украины продолжатся в Минске

Вчера, 19 декабря, прошли трехсторонние переговоры о поставках российского газа по территории Украины с участием представителей России, Украины и Евросоюза. По их итогам заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович, представлявший ЕС на переговорах, заявил о достижении «принципиальных договоренностей». Сегодня переговоры продолжаться в Минске, а представители ЕС будут учувствовать в них в режиме видеоконференции - сообщило министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины на своей странице в Facebook.

1 января 2020 года истекает контракт между Россией и Украиной на поставку и транзит российского газа в страны Европы.