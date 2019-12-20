Первый бесплатный легальный онлайн-кинотеатр ShowJet представит сериал «Новый Папа» после премьеры на платных ресурсах

Сериал «Новый Папа», продолжение скандального «Молодого Папы» (The Young Pope) с Джудом Лоу в главной роли, будет доступен абсолютно бесплатно на платформе ShowJet после премьеры на платных ресурсах. ShowJet — первый в России легальный онлайн-кинотеатр, работающий по рекламной модели AVoD, не предполагающей платы за просмотр контента.

Уже сейчас на ShowJet можно смотреть как уже завоевавшие популярность сериалы «Молодой Папа», «Острые козырьки», «Мост», «Фортитьюд», «Фалько», «Последствия», так и уникальные новые проекты независимых студий — всего более 150 зарубежных шоу. Сериалы доступны как на языке оригинала, так и в собственном дубляже ShowJet. Просмотр доступен через браузер и в приложениях для устройств iOS и Android.

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Провокационный сериал «Молодой Папа» рассказывает об эксцентричном американском кардинале Ленни Белардо (Лоу), который неожиданно для всех занимает пост главы Римско-католической церкви. Режиссёром и сценаристом проекта выступил оскароносный Паоло Соррентино («Великая красота»). «Молодой Папа» — первый за всю историю сериал, представленный на Венецианском кинофестивале. Начальные эпизоды шоу стали настоящей сенсацией и вызвали бурный восторг не только публики, но и критиков. В 2018 году Джуд Лоу за роль Папы Римского был номинирован на премию «Золотой глобус» как «Лучший актёр мини-сериала».

В «Новом Папе» основной сюжет сосредоточится вокруг нового понтифика — Иоанна Павла III, которого сыграл двукратный номинант на премию «Оскар» Джон Малкович. Также в продолжении снялись Шэрон Стоун, Мэрилин Мэнсон и российская актриса Юлия Снигирь. Премьера «Нового Папы» вновь состоялась на Венецианском кинофестивале, где зрителям показали вторую и седьмую серии. Кстати, в «Новом Папе» теперь для каждого эпизода будет своя заставка. Но самое главное, что случилось во втором сезоне: Ватикан разрешил съёмки на своей территории.

Продолжительность: 1 сезон по 9 серий