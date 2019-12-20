Прогноз погоды: Новый год в России удивит погодой

Чем меньше времени остаётся до наступления Нового года, тем больше вопросов возникает у жителей нашей страны, многие из которых традиционно отправляются на зимние каникулы в путешествие по России. Для них синоптики подготовили очередной прогноз погоды, рассказав, где на новогодние праздники можно будет покататься на лыжах, посетить местные достопримечательности и просто весело провести время.

Прогноз погоды на Новый год в Поволжье

В большинстве городах Поволжья на Новый год ожидается удивительно комфортная погода с мягкими, неколючими морозами. Например, в Казани с боем курантов термометры покажут минус 2-4. Однако уже в начале января погода поменяется, выпадет снег, а столбики термометров к Рождеству опустятся до минус 10. Однако это не помешает туристам насладиться замечательными видами этого удивительно красивого города, который называют точкой пересечения Запада и Востока, Азии и Европы. В частности, почти в идеальных погодных условиях можно будет прогуляться по Кремлевской Набережной или получить положительный заряд и отличное новогоднее настроение в Парке культуры и отдыха им. Горького, который в 19 веке назывался Русской Швейцарией.

В Самаре на Новый год синоптики прогнозируют минус 6-8 и усиление ветра. В Рождество подморозит до минус 10-12. А вот со снегом могут возникнуть проблемы. Зато для любителей коньков новогодние каникулы в Самаре – настоящее раздолье, так как почти во всех городских парках катки работают бесплатно. Не будет скучно и любителям культурного отдыха. Для них в период зимних каникул устраивают выставки, а в театрах и на концертных площадках дают представления.

Погода на Новый год и Рождество на горнолыжных курортах России

Любители покататься на горных лыжах традиционно отправятся встречать Новый года на горнолыжные курорты страны. В частности, многие планируют провести все зимние каникулы в Красной поляне, расположенной в 38 км от побережья Чёрного моря на высоте около 500 метров над уровнем моря и в 64 км к юго-востоку от Сочи.

Но, как предупреждают синоптики, здесь погода удивит отсутствием снега и повышенным температурным фоном. Например, сейчас на таких популярных курортах, как «Горки Город», «Горная Карусель», «Роза Хутор» и некоторых других, наблюдается весенняя погода, а воздух на солнце прогревается до плюс 10. Ближе к наступлению Нового года столбики термометров всё-таки опустятся к минусовым отметкам – до минус 1, выпадет снег, который будет идти уже до Рождества. Поэтому все праздничные дни горнолыжные трассы будут работать в обычном режиме.

Ещё одно из самых посещаемых мест на зимние каникулы – горнолыжный курорт Шерегеш, расположенный в Кемеровской области. Здесь, по прогнозу синоптиков, в конце декабря – начале января ожидается удивительная погода. Уже сейчас в Шерегеше в ежедневном режиме выпадает снег, который, по прогнозу синоптиков. не прекратится и в новогоднюю ночь. При этом сильных морозов метеорологи на зимние каникулы не прогнозируют – минус 10-12.

Замечательную погоду прогнозируют синоптики на предстоящие праздники и тем, кто собирается провести праздничные дни на территории ещё одного популярного в России горнолыжного центра – озере Банное (Якты-куль). Этот уникальный курорт расположен в Башкортостане в уникальном комплексе лесов и гор Южного Урала. Мягкая климатическая обстановка, которая традиционно наблюдается здесь зимой, привлекает сюда огромное количество любителей горных лыж. Наверняка также будет и в этом зимнем сезоне.

Так, по прогнозу синоптиков в последнюю предновогоднюю неделю на Якты-куле выпадет снег. А вот суровых морозов метеорологи не ожидают. Например, в новогоднюю ночь здесь будет всего минус 6-8. Ближе к Рождеству немного похолодает – до минус 10-12, что для занятия горнолыжным спортом – просто идеальная погода.

Погода в новогоднюю ночь и Рождество в Москве. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, у жителей московского региона есть надежда встретить Новый год по-зимнему. Метеорологи обещают местным жителям и гостям столицы настоящую новогоднюю ночь, путь с лёгким, но морозцем, а также небольшим снежком. При этом, синоптики прогнозируют, что 30-31 декабря температурный фон сдвинется с нулевой отметки и опустится до минус 2-3. Непосредственно с боем курантов столбики термометров опустятся до 4 градусов мороза. В дневные часы 1-2 января ожидается минус 5-6.

В дальнейшем, по прогнозу синоптиков, температура воздуха ежесуточно будет немного снижаться, поэтому в ночь перед Рождеством возможно подморозит до минус 15. Однако, пока, как объясняют метеорологи, это долгосрочные прогнозы. Более точно предсказать погоду, как на Новый год, та и на Рождество можно будет за 2-3 дня до наступление этих праздников.