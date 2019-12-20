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Прогноз погоды: в Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Москва, 20.12.2019
  • Прогноз погоды: в Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

AP/TASS

По прогнозу синоптиков, в связи с сильным туманом в московском регионе в ночь с пятницы, 20 декабря на субботу, 21 декабря объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра, предупреждение о тумане действует с 00:00 мск до 09:00 мск 21 декабря. 

Отмечается, что в ближайшие дни погода в Москве будет формироваться под влиянием гребня антициклона, который и вызовет туман. При этом, как обещают метеорологи, при переменной облачности в пятницу, 20 декабря осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве сегодня составит от минус плюс 1, по области – плюс 2. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление ближе к вечеру составит 753 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха около 70-80%. В субботу, в российской столицы будет пасмурно, но без осадков. Воздух прогреется до плюс 3. В воскресенье прогнозируется плюс 2-3, в некоторых районах пойдёт дождь, местами он будет сильным.

В свою очередь медики предупреждают, что из-за аномальных колебания погодных факторов на метеозависимых людей сегодня, а также в в субботу и воскресенья может быть оказано негативное влияние. Возможно недомогание и психологический дискомфорт, а у лиц с различными хроническими болезнями, осложненными повышенной метеочувствительностью – ухудшение общего состояния здоровья.

В этом этой связи, специалисты рекомендуют метеочувствительным и пожилым людям строго соблюдать рекомендованный медиками курс лечения. Если острая реакция на изменения климата, нехватку кислорода в воздухе или перепады атмосферного давления сопровождается проявлениями тревоги, плохим настроением, то необходимо срочно обратиться в медицинское учреждение по месту жительства. Кроме того, надо строго соблюдать режим труда и отдыха. И даже при такой не очень комфортной погоде нужно обязательно найти время для небольших прогулок на свежем воздухе.

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