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Сенат США принял бюджет на 2020 год с рекордной статьей расходов на оборону

Москва, 20.12.2019

Американский сенат одобрил законопроекты по финансированию  правительства на 2020 финансовый год, сообщает CNBS. Уточняется, что документы осталось подписать президенту США Дональду Трампу.

СМИ сообщает, что объем принятого бюджета превысил $1,4 трлн. Рост произошел за счет рекордного увеличения расходов на военные и внутренние программы. Трамп, как ожидается, должен утвердить документ до конца пятницы 20 декабря.

Ранее палата представителей США одобрила новый законопроект с увеличенным оборонным бюджетом в сумме $738 млрд. Документ был согласован  и одобрен комитетами по вооруженным силам обеих палат конгресса. Новый оборонный бюджет предусматривает на 3,1% увеличение расходов на борьбу с угрозами со стороны России и Китая, а также предполагает больше вкладывать средств в финансирование новых инициатив по борьбе с конкуренцией.

Напомним, на прошлой неделе американский конгресс одобрил включение в оборонный бюджет статьи расходов на санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», а также отдельной статьи в $300 млн. помощи Украине.

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