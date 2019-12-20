Составлен рейтинг лучших игристых вин российских производителей

Специалисты «Роскачества» в рамках исследования «Винного гида России» составили рейтинг лучших игристых вин России в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, пишет газета «Известия». В общей сложности было проверено 94 марки игристого вина по показателям цвета, аромата и вкуса.

72% исследуемых образца получили высокие дегустационные оценки. Лидерами признаны шампанские вина из Крыма, Севастополя и Краснодарского края. В категории «открытие года» победило игристое вино из Дагестана, занявшее высокие позиции рейтинга по всем показателям.

Первое место рейтинга специалисты присудили полусухому розовому вину «Мысхако». Напиток набрал 83,7 балла из 100. Производится данная марка шампанского из винограда пино нуар, выращенного в Краснодарском крае.

Второе место отведено шампанскому брют белое Дербентской винодельческой компании. Производится вино из сортов шардоне, рислинг, совиньон блан. Замыкает тройку лидеров полусладкое белое, сорта мускат белый и мускат янтарный крымской компании «Золотая балка».

Как подчеркнула куратор дегустационной комиссии Юлиана Григорьева, исследование приятно удивило специалистов, которые не ждали от бюджетных образцов шампанских вин «особенной сложности букета, благородных тонов выдержки во вкусе». Как оказалось, «плохих образцов было меньше, чем ожидалось», добавила эксперт.