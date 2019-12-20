Специалисты рассказали, чем России выгодно изменение климата

Водные ресурсы России могут увеличиться на 8-10%, благодаря изменению климата в 21-м веке, говорится в докладе «О состоянии и использовании водных ресурсов РФ в 2018 году».

«В целом для территории России наиболее вероятно увеличение водных ресурсов на 8-10%», –цитирует агентство РИА «Новости» содержание документа.

В докладе уточняется, что следует ожидать увеличения годового стока рек до 10-15% в большинстве российских регионов. Хотя, по расчетам специалистов, в некоторых густонаселенных областях годовой сток рек может стать меньше на 5 - 15% из-за ограниченности водных ресурсов. Речь идет о территориях Черноземного Центра, Южного федерального округа, юго-западной части Сибирского федерального округа.

Авторы доклада при этом считают, что стоит ожидать постоянного снижения, до одного метра в год, уровня подземных вод в промышленно развитых городах и районах страны.