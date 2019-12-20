Украинские атлеты могут пропустить Олимпиаду - 2020

Украинские спортсмены могут пропустить главные старты четырехлетия - Олимпийские игры 2020 в Токио из-за недофинансирования Федерации легкой атлетики страны, заявил президент организации Игорь Гоцул.

Чиновник сообщил, что выделяемых государством средств едва хватает, чтобы покрыть текущие расходы. Говорить в данной ситуации о полноценной подготовке к Олимпиаде не приходится, добавил Гоцул в комментарии порталу «Диалог.ua».

Федерация, по его словам, в настоящий момент направила все оставшиеся средства на финансирование сборов за границей, в настоящий момент «подготовка команды к Олимпиаде фактически остановлена, и мы не сможем возобновить ее в январе - феврале».

Юристы федерации готовы обратиться с иском в суд, ответчиком по которому выступит украинское министерство культуры, молодежи и спорта, отметил Гоцул.

«Речь идет о невыполнении обязательств одной стороной в то время, как другая сторона их выполнила в практически полном объеме», - добавил Гоцул, который призывает придавать огласке сложившуюся ситуацию.