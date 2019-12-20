В одном из московских отделений Сбербанка открылся McDonald's

Первый McDonald's в отделении Сбербанка России открылся в Москве. Речь идёт об офисе банка, расположенного в российской столице по адресу Новослободская, 16, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на своего корреспондента, в этом отделении теперь можно будет купить кофе. При этом, чтобы заказать туда еду из McDonald's, можно воспользоваться специальным сервисом доставки – для этого в офисе установлен специальный терминал.

По словам Александра Ведяхина – первого заместителя председателя правления крупнейшей кредитной организации России – в отделениях Сбербанка кофе будет самым дешевым в Москве. При этом в дальнейшем, как подчеркнул он, с учётом роста популярности онлайн-банкинга, Сбербанк станет точками притяжения не только для финансовых услуг.

«Эксперимент с McDonald's это только начало», – пояснил Ведяхин.

В свою очередь генеральный директор McDonald's в РФ Марк Карена подчеркнул, что это не последний совместный проект сети ресторанов быстрого питания со Сбербанком. Он пообещал, что в самое ближайшее время рядом с метро Новослободская в Москве откроется первая совместную локация Сбербанка с McDonald's. Позже банк и ресторан быстрого питания распространят данный формат и на другие российские регионы.