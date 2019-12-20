Вход/Регистрация Подписка

В одном из московских отделений Сбербанка открылся McDonald's

Москва, 20.12.2019

Первый McDonald's в отделении Сбербанка России открылся в Москве. Речь идёт об офисе банка, расположенного в российской столице по адресу Новослободская, 16, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на своего корреспондента, в этом отделении теперь можно будет купить кофе. При этом, чтобы заказать туда еду из McDonald's, можно воспользоваться специальным сервисом доставки – для этого в офисе установлен специальный терминал.

По словам Александра Ведяхина – первого заместителя председателя правления крупнейшей кредитной организации России – в отделениях Сбербанка кофе будет самым дешевым в Москве. При этом в дальнейшем, как подчеркнул он, с учётом роста популярности онлайн-банкинга, Сбербанк станет точками притяжения не только для финансовых услуг.

«Эксперимент с McDonald's это только начало», – пояснил Ведяхин.

В свою очередь генеральный директор McDonald's в РФ Марк Карена подчеркнул, что это не последний совместный проект сети ресторанов быстрого питания со Сбербанком. Он пообещал, что в самое ближайшее время рядом с метро Новослободская в Москве откроется первая совместную локация Сбербанка с McDonald's. Позже банк и ресторан быстрого питания распространят данный формат и на другие российские регионы.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина
    Новости партнеров

    Tоп

    1. 7 горячих концертов в парке «Зарядье», которые стоит посетить этой зимой
      В декабре и январе в парке «Зарядье» в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» пройдет серия концертов популярных музыкантов. Совместно с организаторами фестиваля «Дикая мята» Mint Music Family парк подготовил невероятно горячую программу - с 13 декабря до 7 января каждые выходные на волшебной прозрачной сцене выступят 25 групп и исполнителей.
    2. США встали на пути «Северного потока-2»
      Сенат одобрил законопроект, вводящий санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток»
    3. Можно ли вернуться на пьедестал
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама