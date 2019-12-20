В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

Специалисты автономной некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество) в канун Нового года дали советы по выборы красной икры. В частности, специалист ведомства Наталья Петроченкова в интервью радио Sputnik рекомендует при покупке икры в жестяной банке внимательно осмотреть её на наличие внешних повреждений. Банка не должна быть вздутой, так как это верный признак наличия в икре недопустимых видов микробов.

При этом она подчеркнула, что лучше всего выбирать икру, где на банке будет стоять маркировка «ГОСТ» на упаковке. Кроме того, необходимо обратить внимание на место изготовления икры – лучше всего покупать икру, изготовленную на Камчатке или Сахалине.

Между икрой в жестяной банке или стеклянной таре, лучше сделать выбор на стекле. Можно покупать икру и на развес. В таком случае сложнее спрятать некачественный продукт и легче рассмотреть непосредственно саму икру.

В Роскачаестве поясняют, что икринки первого сорта должны быть целыми, одинакового цвета, размера. Если такую банку перевернуть, то икра, если она качественная станет ползти по стенкам. Если это происходит, то в банке слишком много, так называемого «джуса» - специальной жидкости, которая добавляется в продукт.

Также эксперты отметили, что заморозка н влияет на качество икры, но только в том случае, если это было сделано только один раз.