Согласно докладу аудиторов Счётной палаты, наибольше количество недостроенных объектов, которые финансируются за счёт государства, находится в ведении Федерального казначейства, Минэкономразвития и Минстроя. Среди регионов «лидируют» Тверская область, также республики Башкирия и Дагестан, передаёт агентство «Интерфакс».

Всего в России таких объектов более 71 тыс. Это прежде всего Среди них школы, университетские кампусы, клиники, стадионы, спорткомплексы и других соцобъекты, а также дороги.

Меньше всего недостроев зафиксировано в Татарстане – всего 1,3%. На втором месте Липецкая область (2,6%) и Еврейской АО (3%). При этом почти не испытывают проблемы с недостроями, такие ведомства, как Росавтодор, Росархив и Минпросвещения.