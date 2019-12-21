Американские санкции против «Северного потока – 2» вступили в силу

Ограничительные меры США против российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» уже вступили в силу. Произошло это сразу же после того, как глава Белого дома Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включены средства на противодействие России в различных областях, в том числе на санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток – 2».

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на разъяснение Минфина США, ограничительные меры против указанных газопроводов уже начали действовать. Тем самым Вашингтон требуют от всех западных компаний, которые участвуют в работе над этими проектами, незамедлительно прекратить это делать.

При этом отмечается, что компания Allseas, которая, например, занимается прокладкой труб «Северного потока – 2», уже вынуждена была приостановить работу над строительством до получения разъяснений из США.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель – федеральный канцлер Германии – сделала важное заявление по «Северному потоку – 2, прокомментировав планы Вашингтона ввести санкции против российского газопровода. По словам Меркель, ФРГ выступает против экстерриториальных ограничительных мер.

«И это касается не только решения Вашингтона по РФ, но и санкций США в отношении Ирана, – пояснила политик. – Здесь я не вижу никакой другой возможности, кроме как вести переговоры, но вести их решительно».

При этом Меркель подчеркнула, что пока не может сказать, какое влияние окажут эти экстерриториальные санкции на работу немецких компаний с «Северным потоком – 2».

«Мы будем смотреть, как станут развиваться дела вокруг газопровода», – резюмировала канцлер ФРГ.