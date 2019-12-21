Германия отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»

В Германии резко негативно отреагировали на санкции Вашингтона против российского газопровода «Северный поток – 2». В частности, с заявлением об этом выступило немецкое правительство, передаёт ТАСС.

В Кабмине ФРГ подчеркнули, что власти Германии считают вмешательством в дела Европы санкции Вашингтона против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Кроме того, отмечается, что Берлин сожалеет в связи с вступлением в силу ограничительных мер против этих газопроводов. Правительство ФРГ ещё раз подчеркнуло, что категорически отвергают «такого рода экстерриториальные санкции».

Отреагировали на санкции США против российских газопроводов и в Москве. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это выглядит очень странно, когда государство с огромным госдолгом запрещает другим развивать свою экономику.

«Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает Минфин США, выписывая новый «ордер на экономический арест. Но их это не останавливает и скоро в Вашингтоне потребуют немедленно прекратить дышать. И ведь многие выполнят», – резюмировала Захарова.

Между тем член комитета по международным делам верхней палаты парламента РФ Олег Морозов считает, что санкции США не остановят «Северный поток – 2», хотя и затруднят его реализацию, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ограничительные меры США против российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» уже вступили в силу. Произошло это сразу же после того, как глава Белого дома Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включены средства на противодействие России в различных областях, в том числе на санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Тем самым Вашингтон требуют от всех западных компаний, которые участвуют в работе над этими проектами, незамедлительно прекратить это делать. При этом отмечается, что швейцарская компания Allseas, которая, например, занимается прокладкой труб «Северного потока – 2», уже вынуждена была приостановить работу над строительством до получения разъяснений из США.