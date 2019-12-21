Как выбрать домен для сайта

Чтобы выбрать подходящий домен и название для сайта, необходимо использовать несколько критериев:

Максимальная легкость произношения и запоминания домена. Это не означает минимальное количество использованных символов, поскольку таких названий давно уже нет, и такая задача является невыполнимой (домены из пяти символов и более не считаются короткими). Название вебсайта может состоять и из двух слов (по три-пять букв в каждом), однако если они гармонично сочетаются и легко запоминаются, то все в порядке.

Домен должен быть уникальным. Количество уже зарегистрированных доменов, прекрасно подходящих к особенностям конкретного бизнеса, весьма велико. Но все же лучше придумать оригинальное название домена, перепутать которое с любым другим нельзя. Еще один вариант решения данной проблемы заключается в выкупе наиболее подходящего домен у его нынешнего владельца.

Необходимо избегать включения дефисов в название вебсайта. Дефисы могут присутствовать в имени домена, но их недопустимо ставить взамен третьего и четвертого символов. Данная рекомендация является актуальной для всех имен и регистраторов доменов. Ограничение обусловлено международными доменами. На всех других позициях, кроме третьей и четвертой, проставление дефисов является допустимым.

Необходимо принимать во внимание регион и тематику вебсайта. Чрезвычайно важно зарегистрировать домен в том регионе, где проживает большая часть целевой аудитории интернет-ресурса. То есть регистрация домена в зоне .BY бессмысленна, если он будет использоваться исключительно для продажи товаров в России. При ведении международного бизнеса желательно использовать домены, не имеющие географической привязки (например, .COM, .ORG, .NET, и др.).

Процедура регистрации домена крайне проста и в подавляющем большинстве случаев не требует предоставления множества документов. Необходимо только указать свои ФИО и контактную информацию. Отсканированные копии паспорта запрашиваются крайне редко. При возникновении необходимости в них для регистрации домена и отсутствии желания их предоставлять следует обратиться к представителям техподдержки других регистраторов по поводу процедуры регистрации избранного домена. Чтобы выбрать хорошего регистратора доменов, полезно воспользоваться рейтингами, в которых приводятся отзывы клиентов.