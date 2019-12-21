Вход/Регистрация Подписка

Как выбрать домен для сайта

Москва, 21.12.2019
Все домены для вебсайтов делятся на три уровня. Использование доменов четвертого и последующих уровней не запрещено, однако в подавляющем большинстве случаев является нецелесообразным.
#PressRelease

Чтобы выбрать подходящий домен и название для сайта, необходимо использовать несколько критериев:

  • Максимальная легкость произношения и запоминания домена. Это не означает минимальное количество использованных символов, поскольку таких названий давно уже нет, и такая задача является невыполнимой (домены из пяти символов и более не считаются короткими). Название вебсайта может состоять и из двух слов (по три-пять букв в каждом), однако если они гармонично сочетаются и легко запоминаются, то все в порядке.
  • Домен должен быть уникальным. Количество уже зарегистрированных доменов, прекрасно подходящих к особенностям конкретного бизнеса, весьма велико. Но все же лучше придумать оригинальное название домена, перепутать которое с любым другим нельзя. Еще один вариант решения данной проблемы заключается в выкупе наиболее подходящего домен у его нынешнего владельца.
  • Необходимо избегать включения дефисов в название вебсайта. Дефисы могут присутствовать в имени домена, но их недопустимо ставить взамен третьего и четвертого символов. Данная рекомендация является актуальной для всех имен и регистраторов доменов. Ограничение обусловлено международными доменами. На всех других позициях, кроме третьей и четвертой, проставление дефисов является допустимым.
  • Необходимо принимать во внимание регион и тематику вебсайта. Чрезвычайно важно зарегистрировать домен в том регионе, где проживает большая часть целевой аудитории интернет-ресурса. То есть регистрация домена в зоне .BY бессмысленна, если он будет использоваться исключительно для продажи товаров в России. При ведении международного бизнеса желательно использовать домены, не имеющие географической привязки (например, .COM, .ORG, .NET, и др.).

Процедура регистрации домена крайне проста и в подавляющем большинстве случаев не требует предоставления множества документов. Необходимо только указать свои ФИО и контактную информацию. Отсканированные копии паспорта запрашиваются крайне редко. При возникновении необходимости в них для регистрации домена и отсутствии желания их предоставлять следует обратиться к представителям техподдержки других регистраторов по поводу процедуры регистрации избранного домена. Чтобы выбрать хорошего регистратора доменов, полезно воспользоваться рейтингами, в которых приводятся отзывы клиентов.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина
    Новости партнеров

    Tоп

    1. 7 горячих концертов в парке «Зарядье», которые стоит посетить этой зимой
      В декабре и январе в парке «Зарядье» в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» пройдет серия концертов популярных музыкантов. Совместно с организаторами фестиваля «Дикая мята» Mint Music Family парк подготовил невероятно горячую программу - с 13 декабря до 7 января каждые выходные на волшебной прозрачной сцене выступят 25 групп и исполнителей.
    2. США встали на пути «Северного потока-2»
      Сенат одобрил законопроект, вводящий санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток»
    3. «Северный поток-2» намерен обойти санкции
      Чтобы оградить себя от санкций США «Газпром» намерен форсировать прокладку «Северного потока-2»
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама