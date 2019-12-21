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Критерии и особенности оценки курсовой работы

Москва, 21.12.2019
После написания курсовой работы она сдается преподавателю на проверку. Однако какие бы усилия ни прикладывал студент при подготовке и оформлении этого текста, нет никаких гарантий того, что преподаватель оценит работу высоко.
#PressRelease

Для достижения данной цели, особенно если вы планируете заказать курсовую работу на www.work5.ru/raboty необходимо учитывать основные критерии оценки курсовой, используемые педагогами при ее проверке.

  • Оценка «отлично». Преподаватели ставят ее в том случае, если во введении указывается обоснование выбора определенной темы, развернуто раскрывается ее текущая актуальность в науке, ясно формулируются цель и задачи написания курсовой работы. В основной части должно быть указано значительное число прочитанных автором книг и научных статей. Использование важнейшей терминологии в ней должно быть грамотным. Источники должны оцениваться критически, то есть вся информация должна быть проанализирована и логично структурирована. В работе должны содержаться грамотные заключения. Большое значение имеет ясное выражение личного отношения автора к содержанию использованных им источников. Он должен убедительно продемонстрировать понимание того, насколько исследуемые теории и методы могут быть применены на практике. Оформление курсовой работы должно отвечать нормативам ГОСТ, а ее объем должен составлять от двадцати до тридцати страниц.
  • Оценка «хорошо». Она ставится в том случае, если во введении курсовой присутствует определенная размытость формулировок. Другие основания для понижения оценки состоят в отсутствии критического анализа, нежелании автора выразить личное отношение к использованным источникам, неадекватном употреблении терминов, наличии мелких ошибок в стиле.
  • Оценка «удовлетворительно». Педагоги ставят такую оценку в тех случаях, когда во введении курсовой содержится только попытка обосновать актуальность выбранной темы, нет ясного понимания целей и задач. Текст работы преимущественно состоит из изложения чужих мыслей, логика их пересказа хромает, но автор сделал попытку сформулировать свои выводы.
  • Оценка «неудовлетворительно». Она ставится в случае очевидности имеющихся изъянов. Во введении такой курсовой нет ни обоснования темы, ни изложения ее целей и задач. Скудное основное содержание говорит о небольшом количестве изученных источников, при этом критическое осмысление их содержания отсутствует. Явный признак неудовлетворительности работы – объем менее двадцати страниц.
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