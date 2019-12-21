Курс доллара: «всё это похоже на новогодний подарок»

В пятницу, 20 декабря, курс рубля продолжил расти к доллару и евро на фоне увеличения интереса рынков к рисковым активам после выхода благоприятной статистики по экономике США и на фоне спроса на рублевую ликвидность перед налоговыми выплатами декабря.

Так, по данным на 19:00 мск на торгах Московской биржи курс доллара США составил 62,28 руб., что на 12,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро составил 69,05 руб., подешевев на 36,0 коп. При этом в моменте курс доллара снижался до минимальных отметок с 12 июля 2018 года, а единая валюта ЕС опускалась ниже 69,00 руб. впервые с 4 мая 2018 года.

Эксперты считают, что накануне национальная валюта укреплялась к доллару и евро благодаря росту интереса спекулянтов к риску после выхода благоприятной статистики из США, так как данные свидетельствуют, что пока торговая война между Вашингтоном и Пекином не сказывается на американской экономике.

В частности, Елизавета Наумова из Альфа-банка убеждена, что с начала месяца курс рубля солидно укрепился к доллару – более чем на 3%, благодаря снижению градуса напряжённости среди инвесторов после того, как Вашингтон и Пекин всё-таки согласовали первую фазу торгового соглашения.

Кроме того, как считает эксперт, поддержку риску оказывает снижение возможности голосования по Brexit без сделки, а также обещание Федрезерва удерживать процентные ставки стабильными в течение некоторого времени.

«Кроме того, росту курса рубля способствует дорожающая нефть, которая выросла более чем на 10% с начала месяца. Всё это очень похоже на новогодний подарок для участников рынков», – подчеркнула Наумова.

Наумова при этом полагает, что поддержку рублю оказывает и приближение пика налогового периода, который в этом месяце приходится на 25 декабря и в рамках подготовки к которому участники рынка продают доллар и евро, накапливая необходимый рублевый кэш.

«Такая динамика может сохраниться, как минимум до конца этого года. По крайней мере, я пока не вижу каких-либо событий, которые могли бы развернуть это движение», – резюмировала Наумова.

С ней согласен Андрей Кочетков из «Открытие Брокер», по мнению которого, именно продажа валюты экспортерами является основным фактором усиления национальной валюты на фоне снижения ликвидности рынка.

«По всей видимости, в последние дни трейдеры заранее конвертировали валюту в рамках подготовки к основным налоговым платежам. В результате вчера почти весь день рубль оказывался вблизи рубежа 62,00 по доллару и преодолел отметку в 69,00 по евро, что ещё недавно казалось какой-то фантастикой. При этом российскую валюту вообще не смущало укрепление индекса доллара на внешних рынках. Так, во второй половине дня пятницы доллара перешёл к укреплению против корзины шести основных валют и ближе к вечеру подошёл к максимумам за последние две недели. Но, повторю, рубль вообще на это никак не отреагировал и продолжил укрепляться в основных валютных парах», – резюмировал Кравченко.

В свою очередь Антон Покатович из «БКС Премьер» подчеркнул, что поведение курса рубля сейчас «весьма нетрадиционное», так как к концу года обычно возрастает спрос на иностранную валюту, что оказывает давление на курс.

«Сейчас же национальной валюте всё нипочём, и она укрепляясь с каждым днём, должна уверенно вступить в новый год», – предположил эксперт.

Между тем валютный стратег шведского банка SEB Пер Хаммарлунд отмечает, что высокие процентные ставки и сильные макроэкономические показатели указывают на то, что рубль в 2020 году будет очень интересен с инвестиционной точки зрения.

Поэтому он прогнозирует укрепление курса рубля к доллару до 60,90 к концу первого квартала 2020 года или началу следующей квартальной четверти. Таким образом, в паре доллар/рубль, «американец», по прогнозам SEB ослабеет на 1.8%.

«Основным же риском для рубля остаются потенциально возможные новые антироссийские санкции США в отношении РФ», – резюмировал стратег SEB.