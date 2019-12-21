Погода на Новый год обескуражит россиян

Чем меньше времени остаётся до наступления Нового года, тем больше вопросов возникает у жителей РФ, какая погода ожидает их в с боем курантов. И как обещают синоптики, сразу в нескольких регионах страны она обескуражит россиян.

Погода в новогоднюю ночь в Приморье

Синоптики обескуражили прогнозом погоды на предстоящий Новый год в Приморье. По данным метеорологов, в последнюю неделю декабря на всей территории края ожидается мягкая погода с непривычно высоким для этого времени года температурным фоном. Так, 31 декабря в регионе ожидается всего минус 4-6 днём. В новогоднюю ночь и в первые дни января в Приморье сохранится относительно тёплая погодная обстановка – минус 6-8. При этом сильных осадков не будет. Но полное отсутствие ветра сделает пребывание на свежем воздухе очень комфортным и позволит в отличном настроении встретить наступление Нового года.

Погода на Новый год в Сочи и Красной поляне

Обескуражит погода тех, кто собирается провести новогодние каникулы на одном из самых популярных горнолыжных курортах страны Красная поляна, расположенном в 38 км от побережья Чёрного моря на высоте около 500 метров над уровнем моря и в 64 км к юго-востоку от Сочи.

Здесь уже сейчас погода обескураживает отсутствием снега и повышенным температурным фоном. В частности, на «Горки Город», «Горная Карусель», «Роза Хутор» и некоторых других, наблюдается почти весенняя погода, а воздух на солнце прогревается до плюс 10.

Ближе к наступлению Нового года столбики термометров всё-таки опустятся ниже – до минус 1, и даже возможно выпадет небольшой снег, но в целом климатическую обстановку это кардинально не поменяет. Таким образом, на горнолыжных курортах Краснодарского края региона впервые за последние 100 лет нормального снега судя по всему не ожидается.

Обескураживающе тёплым и бесснежным ожидаются новогодние каникулы и на морских курортах Кубани. Так, в Сочи, Лазаревском и Адлере в ночь на 1 января прогнозируется плюс 7-10 и яркое солнце. В Новороссийске, где также обойдётся без снега, к концу декабря погода может немного испортиться. 30-31 декабря дневной температурный фон просядет до плюс 2, в новогоднюю ночь – до нуля градусов. При этом утром 1 января словно по заказу выглянет солнце, а воздух прогреется до плюс 1-3.

Прогноз погоды на Новый год в Поволжье

Зато в большинстве городах Поволжья на Новый год ожидается удивительно комфортная погода с мягкими, неколючими морозами. Например, в Казани с боем курантов термометры покажут минус 2-4. Однако уже в начале января погода поменяется, выпадет снег, а столбики термометров к Рождеству опустятся до минус 10. Однако это не помешает туристам насладиться замечательными видами этого удивительно красивого города, который называют точкой пересечения Запада и Востока, Азии и Европы. В частности, почти в идеальных погодных условиях можно будет прогуляться по Кремлевской Набережной или получить положительный заряд и отличное новогоднее настроение в Парке культуры и отдыха им. Горького, который в 19 веке назывался Русской Швейцарией.

В Самаре на Новый год синоптики прогнозируют минус 6-8 и усиление ветра. В Рождество подморозит до минус 10-12. А вот со снегом могут возникнуть проблемы. Зато для любителей коньков новогодние каникулы в Самаре – настоящее раздолье, так как почти во всех городских парках катки работают бесплатно. Не будет скучно и любителям культурного отдыха. Для них в период зимних каникул устраивают выставки, а в театрах и на концертных площадках дают представления.

Погода в новогоднюю ночь и Рождество в Москве. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, у жителей московского региона есть надежда встретить Новый год по-зимнему. Метеорологи обещают местным жителям и гостям столицы настоящую новогоднюю ночь, путь с лёгким, но морозцем, а также небольшим снежком.

При этом, синоптики прогнозируют, что 30-31 декабря температурный фон сдвинется с нулевой отметки и опустится до минус 2-3. Непосредственно с боем курантов столбики термометров опустятся до 4 градусов мороза. В дневные часы 1-2 января ожидается минус 5-6. Более точно предсказать погоду на Новый год можно будет за 2-3 дня до наступление этих праздников.