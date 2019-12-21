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Строительство газопровода «Северный поток – 2» приостановлено

Москва, 21.12.2019
  • Строительство газопровода «Северный поток – 2» приостановлено

Александр Демьянчук/ТАСС

Швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой труб российского газопровода «Северный поток – 2», вынуждена была приостановить работу над проектом из-за угрозы американских санкций.

«В ожидании принятия закона об оборонном бюджете США мы вынуждены приостановить свою деятельность на СП-2», — говорится в заявлении. опубликованном на официальном сайте компании.

Ранее стало известно, что представители Сената США направили главе Allseas Эдварду Хирема письмо с угрозами, в котором предупредили, что швейцарскую компанию ждать сокрушительные и потенциально роковые санкции, если она не прекратит участие в проекте. При этом они пригрозили компании «ощутим падением стоимости акций и разрушением её финансовой стабильности» из-за полной заморозки всех активов Allseas в США, а также запрета на операции с ней и запрета на въезд представителей компании на территорию США.

Напомним, ограничительные меры США против российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» уже вступили в силу. Произошло это сразу же после того, как глава Белого дома Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 год, в который включены средства на противодействие России в различных областях, в том числе на санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток – 2».

Согласно разъяснению Минфина США, ограничительные меры против указанных газопроводов уже начали действовать. Тем самым Вашингтон требуют от всех западных компаний, которые участвуют в работе над этими проектами, незамедлительно прекратить это делать. Тем самым Вашингтон требуют от всех западных компаний, которые участвуют в работе над этими проектами, незамедлительно прекратить это делать.

Ещё до подписания оборонного бюджета США Трампом канцлер ФРГ Ангела Меркель, прокомментировав планы Вашингтона ввести санкции против российского газопровода, заявила, что выступает против экстерриториальных ограничительных мер.

«И это касается не только решения Вашингтона по РФ, но и санкций США в отношении Ирана, – пояснила политик. – Здесь я не вижу никакой другой возможности, кроме как вести переговоры, но вести их решительно».

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