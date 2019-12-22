До конца этого года Черноморский флот получит новый корабль с «Калибрами»

Ещё до конца этого года Черноморский флот РФ будет усилен новым малым ракетным кораблём (МРК) «Ингушетия» с высокоточным оружием.

По данным российского военного ведомства, произойдёт это уже на предстоящей неделе. При этом отмечается, что корабли этого проекта оборудованы универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК». Торжественный приём «Ингушетии» в состав ЧФР состоится 26 или 27 декабря.

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Многоцелевой корабль «Ингушетия» - восьмой корабль модернизированной серии «Буян-М». Оснащён современными образцами артиллерийского, ракетного, зенитного и радиотехнического вооружения. Построен специального для ЧФР.