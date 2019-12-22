Вход/Регистрация Подписка

Индекс Мосбиржи обновил максимум на новогоднем ралли

Москва, 22.12.2019

Неделя для фондового рынка России началась с восходящей динамики, однако уже во вторник индексы МосБиржи и «долларовый» РТС замедлили рост. Начавшаяся процедура импичмент президенту США Дональду Трампу и пресс-конференция президента России Владимира Путина, которые прошли в середине недели, не оказали значительного влияния на рынок. В пятницу, 20 декабря, положительная динамика восстановилась, и к концу торгов индекс МосБиржи вырос до 3015,93 пунктов. Индекс РТС поднялся до 1523,77 пунктов, установив в ходе торгов новый максимум с марта 2013 года на уровне 1530,86 п.

Рубль в течение недели находился в боковике без явно выраженного тренда. Подготовка экспортеров к налоговым выплатам в декабре, оказывает поддержку российской валюте.

В понедельник лидерами торгов выступили акции «Норильского никеля» и «Сургутнефтегаза», прибавившие более 1,5%. К концу недели лучше всего торговались акции «РУСАЛа», показавшие рост 2,95%. На минорной ноте завершили неделю акции энергетической ОГК-2, опустившись -6,56% и М.Видео -3,20%.

В целом рынки завершают год на позитивной ноте и, несмотря на макроэкономическую статистику и политический фон, собираются разыграть традиционное новогоднее ралли. Однако к концу следующей недели стоит ожидать снижения активности игроков, в связи с наступлением новогодних каникул

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина
    Новости партнеров

    Tоп

    1. 7 горячих концертов в парке «Зарядье», которые стоит посетить этой зимой
      В декабре и январе в парке «Зарядье» в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» пройдет серия концертов популярных музыкантов. Совместно с организаторами фестиваля «Дикая мята» Mint Music Family парк подготовил невероятно горячую программу - с 13 декабря до 7 января каждые выходные на волшебной прозрачной сцене выступят 25 групп и исполнителей.
    2. США встали на пути «Северного потока-2»
      Сенат одобрил законопроект, вводящий санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток»
    3. Можно ли вернуться на пьедестал
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама