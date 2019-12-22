Индекс Мосбиржи обновил максимум на новогоднем ралли

Неделя для фондового рынка России началась с восходящей динамики, однако уже во вторник индексы МосБиржи и «долларовый» РТС замедлили рост. Начавшаяся процедура импичмент президенту США Дональду Трампу и пресс-конференция президента России Владимира Путина, которые прошли в середине недели, не оказали значительного влияния на рынок. В пятницу, 20 декабря, положительная динамика восстановилась, и к концу торгов индекс МосБиржи вырос до 3015,93 пунктов. Индекс РТС поднялся до 1523,77 пунктов, установив в ходе торгов новый максимум с марта 2013 года на уровне 1530,86 п.

Рубль в течение недели находился в боковике без явно выраженного тренда. Подготовка экспортеров к налоговым выплатам в декабре, оказывает поддержку российской валюте.

В понедельник лидерами торгов выступили акции «Норильского никеля» и «Сургутнефтегаза», прибавившие более 1,5%. К концу недели лучше всего торговались акции «РУСАЛа», показавшие рост 2,95%. На минорной ноте завершили неделю акции энергетической ОГК-2, опустившись -6,56% и М.Видео -3,20%.

В целом рынки завершают год на позитивной ноте и, несмотря на макроэкономическую статистику и политический фон, собираются разыграть традиционное новогоднее ралли. Однако к концу следующей недели стоит ожидать снижения активности игроков, в связи с наступлением новогодних каникул