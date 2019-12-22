Москва ответит Вашингтону на санкции против «Северного потока – 2»

Сергей Лавров – глава российского внешнеполитического ведомства – заявил, что Москва ответит на новы санкции Вашингтона, направленные в том числе против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». По словам министра, на санкции Россия будет отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб, передаёт РИА Новости.

«Но отвечать будем точно, – подчеркнул Лавров. – И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения в дальнейшем».

Глава МИД РФ также признался, что для него решение Вашингтона о возможных санкциях – это очень трудно понимаемая ситуация, так как большинство членов Конгресса, прежде всего демократической партии США, он знал либо заочно, либо напрямую.

«Поэтому никогда не мог даже подумать, что политики могут прийти к таким решениям, которые не делают им чести», – резюмировал Лавров.

Ранее сообщалось, что ограничительные меры США против российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» уже вступили в силу. Произошло это сразу же после того, как глава Белого дома Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включены средства на противодействие России в различных областях, в том числе на санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Тем самым Вашингтон требуют от всех западных компаний, которые участвуют в работе над этими проектами, незамедлительно прекратить это делать. При этом отмечается, что швейцарская компания Allseas, которая, например, занимается прокладкой труб «Северного потока – 2», уже вынуждена была приостановить работу над строительством до получения разъяснений из США.