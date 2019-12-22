Прогноз погоды на 7 дней: ожидаются снегопады и сильное похолодание

Декабрь, который может войти в истории метеонаблюдений, как самый тёплый и бесснежный за всю историю метеонаблюдений, всё-таки в последнюю неделю этого года сразу в некоторых регионах страны завершится сильными морозами и обильными снегопадами.

Погода на 7 дней в Приволжском федеральном округе

Так, уже в начале следующей недели подморозит почти на всей территории Приволжского федерального округа. В частности, в Оренбургской области в понедельник, 23 декабря столбики термометров опустятся до минус 13-15.

В Пермском крае синоптики прогнозируют климатические качели. Вчера, например, здесь было минус 12, сегодня – минус 14 и снегопад. В понедельник, 23 декабря и во вторник, 24 декабря – всего минус 2-4, а уже в четверг, 26 декабря столбики термометров вновь поползут вниз и к вечеру воскресенья, 28 декабря остановятся на отметке минус 16.

Обильные осадки до конца этого года, по прогнозу синоптиков, ожидаются в Башкирии. В период с 23 по 31 декабря возможны метель, снежные накаты и гололедица. В ночные часы температура воздуха составит от минус 15 до минус 25, в светлое время суток – 8-15 ниже нуля.

Погода на Урале и в Сибири на 7 дней. Прогноз синоптиков

Почти на всей территории Сибири обширный антициклон пока удерживает спокойную морозную и солнечную погоду. А вот на его периферию – Урал и в Западную Сибирь – уже с начала недели будут прорываться европейские циклоны, которые принесут сильные снегопады, в частности, на Урал, где местами ожидаются метели и порывистый ветер. При этом температурный фон в период с 23 по 26 декабря в Свердловской, Челябинской и Курганской областях будет находиться на уровне минус 4-6, а с пятницы, 27 декабря начнёт стремительно снижаться до минус 12-15.

В зону влияния европейского циклона на предстоящей неделе также попадёт юг Западной Сибири. Например, в Омской области, при усилении ветра до 17-20 метров секунду столбики термометров в период с 23 по 29 декабря опустятся до минус 14-17.

Ветрено и морозно также будет до конца месяца в горах Алтая, в Ханты-Мансийском округе, на Ямале, Таймыре и в Туруханском районе, где подморозит до минус 25-30. Ещё холоднее в Эвенкии – днём минус 35, ночью – минус 45.

Прогноз погоды на 7 дней в Приморье

По прогнозу синоптиков, наконец-то поменяется погодная обстановка в Приморском крае, где почти весь декабрь держался аномально высокий температурный фон. По прогнозам синоптиков, начиная с понедельника, 23 декабря, морозы станут крепчать здесь почти ежесуточно. В тёмные время суток столбики погодных градусников местами будут опускаться до минус 25, а в горных районах края – до минус 33.

Как поясняют метеорологи, такое чувствительное понижение температуры будет происходить под влиянием гребня сибирского антициклона, который накроет весь юг Дальнего Востока.

Погода в СПб и Москве на 7 дней. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, в середине предстоящей недели поменяется климатическая обстановка в Санкт-Петербурге. Пока в Северной столице России держится плюсовая температура – 4-5 градусов выше нуля, которая сохранится до вечера, 25 декабря. В ночь на 26 декабря вместо дождя пойдёт снег, а столбики термометров опустятся до минус 2. До конца недели в СПб будет идти снег, а выше нуля погодные градусники не покажут.

В Москве же наступающая неделя может подарить очередные температурные рекорды. Так, по данным синоптиков, в понедельник регион накроет новая волна аномального тепла – как полагают метеорологи, завтра возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры (плюс 5,9 градуса), установленного 23 декабря 2015 года. Во вторник, 24 декабря столбики термометров могут подняться ещё выше – до плюс 7-8. В среду, циклоны начнут отступать за пределы столичного региона, а вместе с ними из Москвы уйдёт и тепло.

Поэтому, в четверг и пятницу возможны небольшие осадки в виде слабого снега и минус 1-2. В выходные подморозит до 3 градусов ниже нуля, пойдёт снег, который, предположительно, образует пусть чисто косметический, но всё же снежный покров.