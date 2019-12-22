СМИ: пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Сразу пять компаний из Украины подписали контракты с «Газпромом», по соглашению о поставках российского газа, которые стартуют с 1 января. Об этом передаёт LIGA.net.

При этом источники портала на нефтегазовом рынке не уточнили названия этих компаний и объёмы поставок российского газа не уточняются.

Ранее сообщалось, что РФ, Украина и ЕК достигли соглашения по газу. Об этом рассказал журналистам вице-президент ЕК Марош Шефчович. В свою очередь глава «Газпрома» уточнил, что Москва и Киев отказываются от новых претензий, а также отзывают свои арбитражные и судебные иски. При этом РФ обязуется выплатит Украине 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитражного суда.