Борис Джонсон назвал РФ великой страной и признался, что ошибался в отношении неё

Борис Джонсон – глава британского Кабмина – назвал Россию великой страной и признался, что ошибался в отношении неё. Об этом политик заявил в интервью журналу The Spectator. Отвечая на вопрос корреспондента этого издания о том, приходилось ли ему когда-либо менять своё мнение, британский премьер сказал, что изменил свое мнение по вопросу о том, можно ли перезагрузить отношения с РФ. Джонсон пояснил, что действительно думал, что отношения с Россией можно перезагрузить и начать заново.

«Россия – эта великая страна, вместе с которой Великобритания боролась с фашизмом. И мне очень, очень прискорбно, что я ошибался», – резюмировал глава британского правительства.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон категорически отверг предположения о том, что Москва якобы пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Политик, в частности, заявил, что никаких доказательств вмешательства РФ в голосование по Brexit нет. При этом, он подчеркнул, что версия о том, что кто-то якобы мог повлиять на решение миллионов британских граждан, сравнима с теорией о бермудском треугольнике.

«Это просто невероятно и невозможно! Никто и никак не мог влиять на выбор наших граждан», – отметил Джонсон.