Генсек НАТО готов встретиться с Путиным

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству DPA заявил, что готов к личной встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Для переговоров необходимо определить «подходящие рамочные условия», уточнил глава альянса. Он считает, что встреча необходима для поиска компромисса в сложностях отношений России и НАТО.

«Россия — наш крупнейший сосед, так это и останется»,— подчеркнул Столтенберг. Он заверил, что даже при отсутствии подвижек в улучшении отношений Москвы и НАТО, необходимо иметь рычаги по удержанию ситуации с мирном русле.

Ранее участники – страны Североатлантического альянса назвали Россию одним из направлений, от которых исходит угроза евроатлантической безопасности. Заявление было сделано по итогам встречи стран-лидеров НАТО. При этом генсек организации продолжает утверждать, что не считает Россию своим врагом.

В российском Генштабе, в свою очередь, заявили, что все действия альянса последних лет свидетельствуют о подготовке к крупномасштабному военному конфликту.