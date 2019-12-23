В Германии рассказали, когда будет построен «Северный поток-2»

Газопровод Северный поток-2 будет построен во второй половине следующего года, несмотря на санкции США, заявил высокопоставленный представитель правительства Германии, сообщает Bloomberg.

Решение AllSeas о приостановке работ задержит запуск трубопровода и увеличит расходы, но его строительство должно быть завершено во второй половине 2020 года, заявил в понедельник в интервью радио Deutschlandfunk координатор правительства Германии по трансатлантическим вопросам Петер Байер.

Решение Трампа не было неожиданным, но санкции «совершенно непостижимы», учитывая соглашение между Россией и Украиной о транзите газа, и так "с друзьями не обращаются", сказал Байер.

Германия «ожидает гораздо большего понимания от американских друзей», - добавил законодатель, член партии Христианско-демократического союза канцлера Ангелы Меркель.

Напомним, 23 декабря стало известно, что швейцарская компания Allseas отвела все свои суда из района строительства газопровода в Балтийском море. Позже в компании рассказали, что группа судов, «задействованная в строительстве, будет расформирована». Из-за данного происшествия пришлось приостановить строительство трубопровода «Северный поток-2».

Ранее сенат США принял бюджет на 2020 год, в котором отдельная статья расходов отведена санкциям российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Магистральный газопровод «Северный поток-2» пройдет из России по дну Балтийского моря в Германию. Запуск трубопровода планируется на середину 2020 года, а завершение строительства – к концу декабря текущего года.