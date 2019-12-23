Ким Чен Ын готовит «рождественский подарок» Трампу

Потепление отношений между США и Северной Кореей может не дожить до нового года, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники газеты The New York Times. США ожидают от КНДР «рождественского подарка» виде новой ракета, что может положить конец всем попыткам договориться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, пишет СМИ.

Американское издание утверждает, что в ближайшие дни Пхеньян намерен испытать межконтинентальную баллистическую ракету, а это означает окончание недолгой оттепели между двумя странами. Источник СМИ считает, что Пхеньян занял выжидательную позицию в связи с возможным импичментом Трампа, и собирается продолжать поддерживать статус «ядерной державы».

При этом КНДР вряд ли захочет ухудшать отношения с Россией и Китаем, в этой связи не стоит ожидать, что страна станет испытывать баллистическую ракету дальнего действия, уверен источник. Утверждается также, что Пхеньян будет действовать в направлении самообеспечения, а не пытаться ослабить санкции с целью достичь экономического развития.